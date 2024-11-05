Производство молока в агрохолдинге в Озерах выросло на 5%

В состав агрохолдинга, расположенного в городе Озеры, входят предприятие «Емельяновка» и агрофирма «Сосновка». Хозяйства имеют в распоряжении более 12 тысяч коров голштинской породы.

В среднем с января по октябрь 2023 года надои составили 8099 килограммов молока от каждой коровы, что на 210 килограммов больше, чем за такой же период времени в 2023 году.

Эксперты считают, что увеличению производства молока способствовали рост поголовья и улучшение генетического потенциала коров, увеличение продуктивности стада и прочная кормовая база. Положительная динамика надоев также вызвана государственной поддержкой отрасли, техническим оснащением хозяйств и наличием высококвалифицированных специалистов в компании.

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