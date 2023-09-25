Производство металлоконструкций запустят в Воскресенске в 2025 году
Импортозамещающее производство металлоконструкций появится в Воскресенске. Запуск рабочих процессов запланирован на 2025 год.
После реализации проекта в округе появится предприятие по проектированию и производству строительного оборудования: опалубочных систем, модульных лесов для монолитных, монтажных и фасадных работ.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача Центра содействия строительству и зачем его создали.
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