Производство металлоконструкций запустят в Воскресенске в 2025 году

Читайте нас в:

После реализации проекта в округе появится предприятие по проектированию и производству строительного оборудования: опалубочных систем, модульных лесов для монолитных, монтажных и фасадных работ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача Центра содействия строительству и зачем его создали.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.