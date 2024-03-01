Производство металлоконструкций для городской инфраструктуры появится в Краснознаменске к 2025 году

«На новом производстве появится около 50 рабочих мест для жителей Подмосковья. Приступить к строительству на участке, который был получен в аренду всего за один рубль в год, инвестор планирует уже в мае», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания более 20 лет занимается разработкой и производством металлоконструкций для городской инфраструктуры по всей России. Это остановочные павильоны, информационные указатели, табло прибытия транспорта на остановках, зарядки для электромобилей и многое другое.

«Производство появится на участке площадью более 1,6 гектара. Спрос на продукцию компании есть. Спектр выпускаемой продукции нацелен в том числе на импортозамещение металлопроката, профилей и фурнитуры», - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

На территории построят два цеха. В первом установят гибочные станки, труборезы, фрезерные станки с числовым программным управлением. Во втором будут делать сварку, сборку и подготовку к дальнейшей отгрузке.

«Производственные мощности нашего действующего предприятия позволяют в месяц выпускать около 1,5 тысячи тонн готовой продукции. После запуска новой производственной площадки мы планируем увеличить этот объем минимум на 20%», - отметил управляющий директор Группы компании «Деталь бизнеса» Павел Исупов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье. Он также рассказал о развитии и строительстве индустриальных парков на территории региона.

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