30 ноября 2023, 15:50

Производство медицинских инструментов нарастят в Балашихе

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Компания «Минимально инвазивные технологии» из Балашихи в два раза увеличит объемы производства. Предприятие будет выпускать на 75% больше специального оборудования.

Генеральному директору компании Юрию Андрееву вручили почетный знак Московской областной Думы «За труды». Его передал депутат Николай Черкасов.

«У компании сегодня огромный потенциал, она имеет большой опыт оснащения операционных лечебных учреждений оборудованием и инструментами для малоинвазивных вмешательств. Продукция востребована на рынке, как внутри страны, так и за ее пределами», - сказал депутат.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье проводят большую работу для привлечения медицинских работников.

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Компания изготавливает и разрабатывает инструменты и оборудование для операций, которые проходят под контролем ультразвука, рентген-аппарата и эндоскопа. Среди разработок есть несколько уникальных: фильтры-ловушки «Корона», мочеточниковые стенты «Морской конек», инструменты для пункционного дренирования.

Предприятие «Минимально инвазивные технологии» работает с 1992 года и является одним из ведущих в своей сфере.

Медицина Балашиха
30 ноября 2023, 18:44
Жителям Подмосковья напомнили правила снятия объектов с кадастрового учета
Unsplash
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Жители Московской области могут снять недвижимость с кадастрового учета в определенных случаях. Сделать это может как сам владелец имущества, так и его доверенное лицо по нотариальной доверенности. Министерство имущественных отношений Московской области разъяснило, в каких случаях и куда следует обращаться.

Заявление по снятию с учета объекта недвижимости можно подать в МФЦ или на сайте Росреестра. Важно, если на объект зарегистрировано право собственности, то заявление подается одновременно на снятие его с кадастрового учета и о прекращении права собственности.

Чтобы снять строение с кадастрового учета, собственники должны предоставить право собственности, заявление о снятии с кадастрового учета, паспорт, а также акт обследования.

Отмечается, что госпошлина за снятие с кадастрового учета объекта недвижимости и регистрацию прекращения права не взимается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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Госуслуги
30 ноября 2023, 18:28
Жителей Подмосковья пригласили на антикоррупционный диктант
Unsplash
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Главное управление региональной безопасности Московской области сообщило о проведении всероссийского антикоррупционного диктанта. Все желающие смогут принять участие и проверить свои знания в этой области.

Диктант состоит из 40 вопросов. На их решение предоставляется 30 минут. Тест включает как общие вопросы, так и практические ситуации.

Мероприятие состоится 9 декабря - его приурочат к международному дню борьбы с коррупцией. Диктант проведут в рамках национальной стратегии противодействия коррупции, рассчитанной на 2021–2024 годы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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Образование
30 ноября 2023, 18:06
Победителей областного этапа конкурса социальных предпринимателей назвали в Подмосковье
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Итоги регионального этапа всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства подвели в Подмосковье. Всего к участию подали 24 заявки в шести номинациях.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что конкурс направлен на выявление лучших практик социального предпринимательства, а также на поддержку идей НКО и представителей бизнеса.

Жюри оценивали проекты в шести номинациях: «Лучший проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья», «Лучший проект в сфере социального обслуживания», «Лучший проект сфере дополнительного образования и воспитания детей», «Лучший проект в культурно-просветительской сфере», «Лучший проект в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта» и «Лучший проект в сфере социального туризма».

Теперь победители представят Московскую область на межрегиональном этапе конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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Инвестиции Бизнес
30 ноября 2023, 17:56
Подмосковные производства увеличили объем отгрузки товаров на 22% за год
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Объем отгрузки товаров производства подмосковных предпринимателей превысил 4,4 триллиона рублей за период с января по октябрь. При этом большая част пришлась на обрабатывающую промышленность.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, за 10 месяцев на 22,5% вырос объем отгрузки промышленных товаров.

«В денежном выражении объем отгрузки товаров собственного производства превысил 4,4 триллиона рублей. Важно, что более 88% продукции на сумму свыше 3,9 триллиона рублей отгрузили предприятия обрабатывающей промышленности Подмосковья», - отметила она.

В обрабатывающем секторе наибольший объем отгрузки отметили в пищевой промышленности. Он превысил 892 миллиарда рублей. Еще 702 миллиарда рублей пришлось на металлургические компании, 308 миллиардов - на химическую отрасль, 306 миллиардов - на неметаллическую минеральную продукцию и 258 миллиардов - на производство резиновых и пластмассовых изделий.

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Заводы Поддержка предпринимателей в Московской области Промышленность

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