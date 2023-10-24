Производство матрасов в Клину повысило эффективность благодаря нацпроекту
Компания «Нафта-Хим» из Клина подвела промежуточные итоги участия в нацпроекте «Производительность труда». Предприятие занимается производством наполнителя для спальных матрасов.
В качестве пилотного потока выбрали «Производство латексированных кокосовых матов». Рабочая группа компании совместно с экспертами Регионального центра компетенций Московской области с помощью инструментов бережливого производства провели диагностику его состояния.
На выбранном участке реализовали такие инструменты бережливого производства, как: стандартизированная работа, производственный анализ и 5С.
Теперь предприятие намерено сократить время протекания процесса на 10%, улучшить оборачиваемость запасов в потоке на 11%, а также повысить выработку персонала в потоке на 11%.
Чтобы стать участником нацпроекта, необходимо подать заявку на портале Производительность.рф.
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