Производство лифтов для программы капремонта домов нарастили в Подмосковье

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По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в прошлом году завод выпустил более тысячи лифтов для программы капитального ремонта.

«Все оборудование, которое производит предприятие, проходит тщательные проверки, каждая кабина тестируется на самой высокой испытательной башне в России», - рассказала Зиновьева.

Инженерам завода удалось увеличить срок службы лифтов - они нашли решения, которые позволили снизить вес конструкции на 100 килограммов за счет применения современных материалов и технических новаций.

«Специально под госпрограмму проектировщики завода разработали серию лифтов „СЛЗ ЭКО“. Это надежные, комфортные и недорогие модели, отвечающие требованиям безопасности», - отметил управляющий СЛЗ Леонид Черноног.

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