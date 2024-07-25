25 июля 2024, 15:37

Производство лекарств и препаратов нарастят в Подольске в 2025 году

«Петровакс»
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Компания «Петровакс» завершает реализацию проекта по запуску нового биотехнологического производства в Подольске. Здесь у инвесторов уже работает фармацевтический комплекс.

«В рамках соглашения о партнерстве и инвестиционной программы с правительством Московской области мы начали строить новое биотехнологическое производство, которое позволит расширить наш портфель. Оно будет работать по полному циклу», - сообщила директор производственного комплекса «Петровакс» Лариса Духина.

На предприятии будут разрабатывать и выпускать лекарственные субстанции и препараты. Внешняя отделка здания завершена, открыть новое производство планируется в 2025 году.

В Мининвесте Подмосковья отметили, что комплекс «Петровакс» включает четыре производственные линии, на которых выпускаются лекарства и вакцины в форме наполненных шприцев, ампул, флаконов, таблеток, суппозиториев.

«В создание современного производства „Петровакс“ инвестирует два миллиарда рублей. За счет нового завода компания дополнительно создаст 70 рабочих мест, при этом уже сегодня на предприятии работает порядка 400 сотрудников», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

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Инвестиции Подольск
25 июля 2024, 15:55
Выставка картин ассоциации художников Мытищ откроется в галерее 1 августа
Unsplash
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Мытищинской ассоциации художников исполняется 25 лет. В связи с этим в галерее откроется отчетная выставка картин. Она будет работать до конца августа.

Ведущие художники Мытищ решили объединиться 25 лет назад. У истоков стояли Владислав Скок, Вадим Степанов, Вячеслав Артемов, Валерий Андросов и Григорий Нигиян.

На протяжении четверти века художники ассоциации показывают насколько важно доносить до людей традиции качественного искусства. Молодые мастера также присоединяются к объединению ведущих творцов.

Разнообразие изобразительного языка можно увидеть на новой выставке в галерее искусств в Мытищах. Она с самого начала поддерживает мастеров. Открытие запланировано на первое августа в 16:00. Адрес: улица Мира, дом №7.

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Выставки Мытищи
25 июля 2024, 15:54
Центр «Точка Роста» откроют в Виноградовской школе Воскресенска 1 сентября
Unsplash
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На базе Виноградовской средней общеобразовательной школы Воскресенска с 1 сентября откроют Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В Воскресенске их создано уже шесть.

Центры «Точка Роста» открывают в малых городах и сельской местности в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В результате школьники осваивают предметы естественно-научного профиля, посещают практические занятия по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». Такие центры оборудованы современной техникой: новыми компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами и квадрокоптерами.

Отметим, что шесть «Точек Роста» уже открыто в городском округе Воскресенск.

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Дети Школы Школьники Воскресенск Образование
25 июля 2024, 15:54
Фельдшер Варвара Тараторина пополнила штат амбулатории в деревне Косяково
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Почти год работает молодой фельдшер Варвара Тараторина в Косяковской сельской врачебной амбулатории. Девушка закончила Московский областной медицинский колледж и вернулась в родной Воскресенск.

Варвара Тараторина - молодой специалист Косяковской амбулатории. Трудится здесь она почти год. После получения диплома Московского областного медицинского колледжа в Раменском филиале молодой медик решила работать именно в родном Воскресенске.

«Работа мне нравится, узнаю много нового и всегда могу рассчитывать на поддержку и помощь моих опытных коллег», - поделилась Варвара Тараторина.

Свыше 1600 человек из деревень, сел и садовых некоммерческих товариществ обслуживает амбулатория. Здесь оказывают первичную медико-санитарную помощь, проводят диспансеризацию и медосмотры. Также в медучреждении делают инъекции и ставят прививки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы Воскресенск
25 июля 2024, 15:48
Безопасность детских площадок проверили в Ногинске
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Состояние и содержание детских игровых площадок проверили в Ногинске в рамках проекта «Патруль безопасности». Особое внимание уделили работе оборудования, состоянию покрытия и ограждений.

Летом игровые и спортивные площадки каждый день посещают сотни детей. Поэтому в округе провели рейд, чтобы выявить нарушения, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья ребят.

По итогам проверки большинство площадок соответствовали требованиям. Небезопасной оказалась игровая площадка во дворе дома № 76 по Комсомольской улице. В обновлении здесь нуждается покрытие, игровые элементы и сетка на воротах. Также рабочие покрасят и починят ограждения, «Состояние игровых площадок требует комплексного внимания со стороны органов власти и со стороны общественников, а также родителей. Это особенно важно в летний период, когда дети постоянно находятся на улице», - отметил заместитель председателя окружного совета депутатов Павел Ермилов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о значении всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды для небольших городов.

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Спортсмены Дети Депутаты Богородский

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