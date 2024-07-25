Производство лекарств и препаратов нарастят в Подольске в 2025 году

«В рамках соглашения о партнерстве и инвестиционной программы с правительством Московской области мы начали строить новое биотехнологическое производство, которое позволит расширить наш портфель. Оно будет работать по полному циклу», - сообщила директор производственного комплекса «Петровакс» Лариса Духина.

На предприятии будут разрабатывать и выпускать лекарственные субстанции и препараты. Внешняя отделка здания завершена, открыть новое производство планируется в 2025 году.

В Мининвесте Подмосковья отметили, что комплекс «Петровакс» включает четыре производственные линии, на которых выпускаются лекарства и вакцины в форме наполненных шприцев, ампул, флаконов, таблеток, суппозиториев.

«В создание современного производства „Петровакс“ инвестирует два миллиарда рублей. За счет нового завода компания дополнительно создаст 70 рабочих мест, при этом уже сегодня на предприятии работает порядка 400 сотрудников», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

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