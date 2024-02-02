Производство лечебного питания запустят в Красногорске к 2026 году

Управляющие компании Московской области осматривают кровли домов на наличие наледи и сосулек. В приложении «Проверки Подмосковья» сотрудникам управляющих организаций выдали задания на осмотр крыш.

«Проверяют скатные крыши многоквартирных домов и все выступающие элементы на предмет наличия наледи, снежных свесов, сосулек, чтобы не допускать опасных ситуаций и непредвиденного схода», - сообщила руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

Специалисты уже отработали более 17 тысяч заданий. На данный момент работы в полном объеме выполнили в Можайском округе и в Щелкове. Также осмотры практически завершены в Пушкино, Электростали, Павловском Посаде, Клину и Домодедове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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