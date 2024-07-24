Производство косметики для домашних животных запустят в Подмосковье

«Идея запуска линейки косметических средств для кошек и собак возникла после ухода импортных брендов. Перед нами стояла задача разработать продукт не только соответствующий высоким международным стандартам качества, но и с максимальным индексом натуральности - вся линейка наших средств содержит более 96% натуральных компонентов», - сообщила руководитель отдела исследования и разработок компании «Виэнти Продакшн Групп» Екатерина Черкашина.

Компания намерена выпустить первую партию шампуней для кошек и собак мы уже в 2024 году. Продукцию предприятия можно будет использовать как в домашних условиях, так и в груминг-салонах по всей России и за рубежом.

На данный момент компания производит все виды уходовой косметики - зубные пасты, ополаскиватели для полости рта, косметические кремы, маски, лосьоны и многое другое.

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