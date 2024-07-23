23 июля 2024, 15:41

Производство кормов для кошек и собак запустят в Раменском до 2026 года

Издательство "Подмосковье"
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Пищевой комбинат «Рускон» построит новый производственный комплекс в Раменском. Здесь будут выпускать корма для домашних животных.

Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству Московской области. Разрешение на возведение здания выдали в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

Инвестор вложит в создание новой производственной площадки около 400 миллионов рублей. В Раменском планируется запустить завод кормов для кошек, собак и других домашних питомцев. Уже в 2026 году объем выпуска готовой продукции составит 12 тысяч тонн сухого корма в год, а в 2027 году предприятие рассчитывает увеличить производство вдвое.

Комбинат по производству пищевых продуктов «Рускон» специализируется на выпуске консервов и продуктов быстрого приготовления. Строительство нового цеха позволит запустить новую линию и расширить ассортимент.

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Строительство Раменское
23 июля 2024, 15:44
«Боевое братство» Солнечногорска попало в топ-5 областного рейтинга
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Представители «Боевого братства» из Солнечногорска приняли участие в областном совете организации. Руководители местных отделений подвели итоги работы за первый квартал 2024 года. Солнечногорск занял 5-е место среди 62 отделений региона.

Члены «Боевого братства» Солнечногорска уже не первый год занимают лидирующие места в региональном рейтинге. Они работают над поддержкой ветеранов, занимаются организацией патриотических мероприятий и предоставляют социальную помощь нуждающимся.

«Этот результат - заслуга каждого члена и сторонника нашего отделения. Вместе мы смогли достичь значительных успехов, и я искренне благодарен всем за их вклад. Важно понимать, что каждый из нас вносит свою лепту в общее дело, и именно благодаря совместным усилиям мы можем достигать таких высоких результатов», - отметил руководитель Солнечногорского отделения «Боевого братства» Андрей Воробьев.

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Солнечногорск Ветераны
23 июля 2024, 15:35
Более 160 инвестпроектов на «земле без торгов» запустили в Подмосковье
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО
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Свыше 160 инвестиционных проектов, землю для которых предоставили по упрощенной схеме — без проведения торгов, реализуются в Подмосковье. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Их запуск даст региону не только 13,7 тысяч новых рабочих мест, но и позволит привлечь инвестиции в размере 248 миллиардов рублей», - пояснила Зиновьева.

В ведомстве привели в пример запуск производственно-складского корпуса в Мытищах на льготной земле. В действующем производственно-складском комплексе «Технопарк „Пирогово“, предприятие реализует крупный проект по расширению технопарка. Площадь земельного участка, предоставленного без проведения торгов под эти цели, составляет 2,3 гектара.

Подобрать площадку для реализации проекта можно на инвестиционной карте Московской области, напомнили в Министерстве.

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Инвестиции Рабочие места
23 июля 2024, 15:27
Общественника Панченко из Солнечногорска поздравили с 90-летним юбилеем
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Член Общественной палаты городского округа Солнечногорск Виктор Панченко отметил 90-летний юбилей. Активист является кандидатом технических наук, заместителем председателя Правления Межрегиональной общественной организации ветеранов Вооруженных сил «Ракетно-космическая оборона». Виктор Панченко — генерал-майор в отставке.

Депутат Совета депутатов Солнечногорска Алексей Панкратов поздравил юбиляра и передал подарки от имени главы муниципалитета Константина Михалькова.

«Виктор Павлович принимает активное участие в социально-значимых мероприятиях и проектах, проводимых в городском округе. Благодарю за работу и желаю крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни!» - отметил Алексей Панкратов.

Виктор Панченко неоднократно награждался грамотами Правительства Московской области, руководства городского округа Солнечногорск за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления, многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни.

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Праздники Солнечногорск Ветераны Депутаты
23 июля 2024, 15:22
Певица из Химок завоевала серебро международного конкурса «Славянский базар»
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Екатерина Кузина из Химок заняла второе место на международном вокальном конкурсе «Славянский базар», а также стала обладательницей кубка Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.

В первый день Екатерина Кузин исполнила песню «Колыбельная» под аккомпанемент Президентского оркестра Республики Беларусь. На второй - композицию Уитни Хьюстон «I have nothing». Жюри, в числе которых была советская артистка Роза Рымбаева, высоко оценили выступление химчанки. Девушка уступила конкурентке всего один балл и завоевала серебро.

«Это, наверное, самый чудесный фестиваль, в котором я участвовала. В нем было замечательно все: от организации до самого выступления. Отношение к участникам было очень дружественным и трепетным. Беларусь предстала очень теплой страной. Это участие ещё больше помогло мне поверить в себя и в то, что я на правильном пути. Слова зрителей, их радость и эмоции - это самое ценное», - поделилась певица Екатерина Кузина.

Фестиваль «Славянский базар» проходит ежегодно на протяжении 15 лет. В 2000 году организаторы установили рекорд, собрав на одной сцене представителей всех славянских народов. В разное время здесь выступали Николай Басков, Филипп Киркоров, София Ротару, Григорий Лепс, Лев Лещенко и другие певцы российской эстрады.

В этом году конкурс проходил в Витебске. Участие в нем приняли артисты из 15 стран, в том числе Болгарии, Венесуэлы, Испании, Италии, Турции, Хорватии и Чехии.

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Химки

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