Производство кормов для домашних животных наладили в Дмитровском округе
Предприятие «Петкорм» в Дмитровском округе работает на современном оборудовании, а мощности загружены на 100%. Там наладили выпуск кормов для собак и кошек.
После руководитель муниципалитета пообщался с коллективом предприятия. Обсудили вопросы образования и здравоохранения, строительство дорог и мостов, реконструкцию парков, скверов и дворов. Жители такой формат оценили.
«Очень важно, чтобы вы рассказали, что вас волнует, что вам нравится и не нравится в городе Чтобы мне и моим коллегам взять на заметку и попробовать это исправить», - сказал Илья Поночевный.
Сотрудники предприятия попросили установить светофор в поселке совхоза Буденовец. Поговорили также о благоустройстве территории и транспортном движении. Обращения жителей взяли в работу.
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Сегодня предприятие уже занимает солидную долю рынка. Сырье для кормов используют только натуральное - от проверенных поставщиков. Качество продукции проверяют в собственной лаборатории.
«Иностранные производители ушли с нашего рынка. Нам пришлось найти новых в России, которые произвели для нас новые автоклавы. По качеству они совсем не хуже зарубежных аналогов. Кроме того, мы также занимаемся комплектованием оборудования, которое также произведено нашими российским производителями», - рассказал исполнительный директор ООО «Петкорм» Максим Чигузнев.
Компания активно наращивает объемы. В планах - запустить вторую линию и увеличить мощности в два раза. Появятся более 50 новых рабочих мест.
Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный побывал на предприятии с экскурсией. Ему показали оборудование, лабораторию для контроля качества готовой продукции, экспериментальный цех для разработки новых рецептур.