20 декабря 2023, 08:41

Производство кормов для домашних животных наладили в Дмитровском округе

Телеканал «360»
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Предприятие «Петкорм» в Дмитровском округе работает на современном оборудовании, а мощности загружены на 100%. Там наладили выпуск кормов для собак и кошек.

После руководитель муниципалитета пообщался с коллективом предприятия. Обсудили вопросы образования и здравоохранения, строительство дорог и мостов, реконструкцию парков, скверов и дворов. Жители такой формат оценили.

«Очень важно, чтобы вы рассказали, что вас волнует, что вам нравится и не нравится в городе Чтобы мне и моим коллегам взять на заметку и попробовать это исправить», - сказал Илья Поночевный.

Сотрудники предприятия попросили установить светофор в поселке совхоза Буденовец. Поговорили также о благоустройстве территории и транспортном движении. Обращения жителей взяли в работу.

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Сегодня предприятие уже занимает солидную долю рынка. Сырье для кормов используют только натуральное - от проверенных поставщиков. Качество продукции проверяют в собственной лаборатории.

«Иностранные производители ушли с нашего рынка. Нам пришлось найти новых в России, которые произвели для нас новые автоклавы. По качеству они совсем не хуже зарубежных аналогов. Кроме того, мы также занимаемся комплектованием оборудования, которое также произведено нашими российским производителями», - рассказал исполнительный директор ООО «Петкорм» Максим Чигузнев.

Компания активно наращивает объемы. В планах - запустить вторую линию и увеличить мощности в два раза. Появятся более 50 новых рабочих мест.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный побывал на предприятии с экскурсией. Ему показали оборудование, лабораторию для контроля качества готовой продукции, экспериментальный цех для разработки новых рецептур.

Животные Дмитров
20 декабря 2023, 08:23
Свыше 10 площадок для зимних видов спорта открыли в Дмитрове
Unsplash
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Пятнадцать площадок для зимних видов спорта открыли в Дмитровском округе по поручению главы муниципалитета Ильи Поночевного. Новые катки и лыжни оборудовали в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Каждые выходные в округе проходят бесплатные зимние активности: обучение катанию на коньках и лыжах, спортивные эстафеты и веселые старты.

Один из катков открыли в Яхроме 9 декабря. Теперь в субботу и воскресенье с 12:00 до 14:00 там работает развлекательная площадка. Задания для участников самые разные - от футбола на льду до заездов на стульях.

«Когда мы заливали, очень много приходило жителей города Яхрома. Интересовались, когда все откроется, чтобы поучаствовать в различных состязаниях», - рассказал начальник отдела по физической культуре и спорту города Яхрома Андрей Галушка.

Другой каток залили на стадиона «Торпедо» в Дмитрове.

«Учим катанию на коньках, самым простым азам и некоторым более сложным элементам», - поделился инструктор Владислав Кожухов.

В Центре зимних видов спорта уже подготовили лыжню. Там есть все для камфорного отдыха.

«В нашем центре есть теплые раздевалки, туалет, душ, есть столы, где можно попить чай со своим термосом, также есть снековый аппарат, кофейный аппарат. Есть и прокат, который работает с 9:00 до 21:00, там можно приобрести лыжи», - отметила администратор Наталия Кукарова.

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Отдых Дмитров
19 декабря 2023, 18:56
Еще 15 сирот из Истры получат ключи от новых квартир в 2024 году
Unsplash
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Жилищные сертификаты для сирот в Подмосковье действуют с 18 лет. С их помощью можно выбрать квартиру в любом из городов Московской области, сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

Согласно нововведению, теперь ребенок-сирота, проживающий в Подмосковье, может не дожидаться 23 лет, а приобрести квартиру уже в 18. Так, в 2024 году в Истре ключи от нового жилья смогут получить 15 детей.

«Главная положительная сторона сертификата на квартиру - это то, что ребенок-сирота имеет право сразу оформить объект на себя. Также он может выбрать жилье в любом из городских округов Московской области. Это очень удобно - выбирать квартиру по своим критериям», - уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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Сироты
19 декабря 2023, 18:38
Трассы 89 магистральных ЛЭП в Подмосковье расчистили от деревьев
«Россети» — МЭС Центра
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Работы по расчистке магистральных ЛЭП от деревьев активно идут в Подмосковье. Так, ремонтные бригады «Россети» — МЭС Центра удалили более 1,5 тысячи деревьев, угрожающих падением на линии электропередачи.

Больше всего работ провели на ЛЭП сверхвысокого класса напряжения 500 кВ «Ногинск - Бескудниково» и «Трубино - Бескудниково». Отмечается, что значительная часть магистральных ЛЭП Подмосковья проходит в лесах. Для предотвращения падения деревьев, например, из-за ледяного дождя, энергетики выявляют и удаляют деревья, растущие на недопустимом расстоянии от линий электропередачи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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Сироты
19 декабря 2023, 18:17
Более 2 тысяч жителей Подмосковья получили выплаты на технические средства реабилитации
Unsplash
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Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провел расширенное заседание на тему реализации прав инвалидов. Так, за год финансовую помощь в Подмосковье получили более двух тысяч человек.

Председатель Комитета Андрей Голубев подчеркнул, что в Московской области проживают более 380 тысяч инвалидов и почти 30 тысяч детей с инвалидностью. По его словам, в 2023 году более четырех тысяч семей, в которых проживают школьники с инвалидностью, получили выплату в размере 13 тысяч рублей.

Кроме того, свыше двух тысяч человек ежемесячно получают выплаты в размере 28 тысяч рублей на уход за инвалидами. Новая выплата в 18 тысяч рублей положена жителям Подмосковья, ухаживающим за детьми-инвалидами.

Голубев также напомнил, что Подмосковье стало первым регионом, где создали Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». В учреждении восстанавливаются более 100 бойцов.

Жителям Московской области напоминают, что в регионе действует комплексная услуга «Инвалидность». Она включает сразу шесть направлений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мособлдума Инвалиды

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