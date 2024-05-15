Производство корма для животных выросло в Подмосковье

В Минсельхозпроде Подмосковья отметили, что в регионе производят корма с разными вкусами и добавками. Все они изготавливаются из натуральных ингредиентов и позволяют питомцам питаться правильно и сбалансированно.

Объемы производства растут. В марте в Московской области выпустили 50% готового корма для кошек, собак и других питомцев от общего объема в ЦФО и 32% от общероссийского объема.

Крупными производителями являются компании «ГросШеф», «Глобал Петфуд», «Рускан» и «Марс».

Министерство сельского хозяйства и продовольствия начал курировать Вячеслав Духин. О новых назначениях в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Воробьев.