15 мая 2024, 12:07

Производство корма для животных выросло в Подмосковье

Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Подмосковные компании выпустили 116 тысяч тонн корма для домашних животных в марте. Это на 6,8% больше, чем год назад в этот же месяц.

В Минсельхозпроде Подмосковья отметили, что в регионе производят корма с разными вкусами и добавками. Все они изготавливаются из натуральных ингредиентов и позволяют питомцам питаться правильно и сбалансированно.

Объемы производства растут. В марте в Московской области выпустили 50% готового корма для кошек, собак и других питомцев от общего объема в ЦФО и 32% от общероссийского объема.

Крупными производителями являются компании «ГросШеф», «Глобал Петфуд», «Рускан» и «Марс».

Министерство сельского хозяйства и продовольствия начал курировать Вячеслав Духин. О новых назначениях в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Животные
15 мая 2024, 12:19
Тренировочные тесты перед ЕГЭ провели для подмосковных школьников
Министерство образования Московской области
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Всероссийские тренировочные тесты для подготовки к единому государственному экзамену провели в Подмосковье. Результаты объявят 27 мая.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в заключительном экзамене приняли участие более 18 тысяч учеников. Ребята проверяли свои знания по русскому и английскому языкам, а также по информатике.

Тесты прошли в 260 экзаменационных пунктах по всему Подмосковью. Главная цель тренировки - как можно лучше подготовиться к ЕГЭ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ Школьники Экзамены
15 мая 2024, 12:04
Свыше 650 дольщиков ЖК «Малая Истра» получили ключи от квартир
Министерство жилищной политики Московской области
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Выдача ключей дольщик жилого комплекса «Малая Истра» завершается в Подмосковье. В новостройки переедут 729 семей.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, 675 семей уже получили ключи от квартир.

Строительство ЖК началось в 2014 году. Дольщики первого этапа работ должны были переехать в середине 2018 года, однако компания не справилась с обязательствами и обанкротилась. В апреле 2021 года достроить восемь домов обязался Фонд развития территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время - улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Строительство
15 мая 2024, 11:56
Свыше 350 студентов подготовят к работе вожатыми в Подмосковье
Министерство социального развития Московской области
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Первая смена в детских лагерях Подмосковья начнется 26 мая. Для работы в учреждениях подготовят свыше 350 вожатых.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, всего в регионе будут работать 100 летних лагерей.

«Первая смена в Подмосковье стартует уже с 26 мая и у нас в регионе будет работать более 100 детских лагерей. Для работы в детских лагерях мы подготовили более 350 вожатых, которые уже заканчивают свое обучение», - сказала она.

Студенты педагогического института прошли тренинги и семинары, а выпускной экзамен для вожатых проведут 25 мая в центре «Литвиново».

В министерстве напомнили, что в программе для студентов предусмотрели все необходимые знания, благодаря которым они смогут приступить к работе в лагере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты
15 мая 2024, 11:26
Более 26 тысяч жителей Подмосковья сделали онкоскрининг с января
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Жители Подмосковья могут бесплатно пройти диагностику онкологических заболеваний. Так, с начала года услугой воспользовались более 26 тысяч человек.

Онкоскрининг включает маммографическое исследование, анализ кала на скрытую кровь и анализ крови на простатический специфический антиген.

«Регулярная диагностика онкологических заболеваний позволяет владеть актуальной информацией о собственном здоровье», - подчеркнул министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, в результате исследований в первом квартале 2024 года в Подмосковье выявили более семи тысяч отклонений, а онкозаболевания подтвердили в 322 случаях.

Напомним, записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, а также через Telegram-бот, по телефону 122 или в поликлинике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Поликлиники

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