Производство корма для животных нарастят в Дмитрове

«В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления консервированного корма для домашних животных: кусочки в соусе/желе, упаковка паучи. Этот производственный процесс, на наш взгляд, имеет серьезный потенциал для улучшений и оптимизации», - отметил генеральный директор «Петкорм» Алексей Сильвестров.

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