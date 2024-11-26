Производство консервированных овощей и фруктов выросло на 15% в Подмосковье

В Подмосковье производят большой ассортимент консервов из фруктов и овощей. Это баклажанная и кабачковая икра, лечо, персики и ананасы в сиропе, всевозможные виды варенья и джемов.

С января по сентябрь выпустили 177,8 тысячи тонн такой продукции - это более 15% от общего объема консервированных овощей и фруктов в ЦФО и 3,3% от общероссийского объема.

Высоких показателей удалось достичь в том числе за счет работы компаний «Эколес Запад» (производство маринованных грибов, овощей, солений, джемов и варенья), «ФерЭльГам» (квашеные овощи и соления) и «Империя джемов» ­­(варенья, джемы и топинги).

Недавно делегация из Китая посетила два предприятия Подмосковья, специализирующихся на производстве сыровяленых колбас, мясных деликатесов и сыра. Иностранные партнеры планируют изучить опыт региона в этих направлениях.