Производство комплектующих для автомобилей УАЗ запустили в Подмосковье

Объем инвестиций в проект превысил 130 миллионов рублей, из них 72 миллиона завод получил в качестве льготного займа от Фонда развития промышленности России.

«Приобретено современное гидравлическое прессовое оборудование, с помощью которого удалось серьезно расширить линейку выпускаемой продукции, а также оборудование для механической обработки», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие также подготовили к производству звездочек привода ГРМ - это запчасти механизма двигателя внутреннего сгорания, которые приводят в движение колеса автомобиля.

«Запуск серийного производства звездочек распределительного вала - приоритетное направление. Эта задача должна быть полностью решена в первом квартале 2024 года. После этого мы планируем освоить выпуск звездочек коленчатого и промежуточного валов и еще некоторых комплектующих», - рассказал исполнительный директор «Коломенского завода порошковой металлургии» Сергей Осипов.

Первую партию комплектующих УАЗу планируется отгрузить уже в декабре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

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