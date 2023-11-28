28 ноября 2023, 12:32

Производство комплектующих для автомобилей УАЗ запустили в Подмосковье

Фото: «Коломенский завод порошковой металлургии»
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Коломенский завод порошковой металлургии запустил серийное производство комплектующих для двигателей к автомобилям УАЗ. Первую партию выпустят для внедорожников семейства «УАЗ-Патриот».

Объем инвестиций в проект превысил 130 миллионов рублей, из них 72 миллиона завод получил в качестве льготного займа от Фонда развития промышленности России.

«Приобретено современное гидравлическое прессовое оборудование, с помощью которого удалось серьезно расширить линейку выпускаемой продукции, а также оборудование для механической обработки», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие также подготовили к производству звездочек привода ГРМ - это запчасти механизма двигателя внутреннего сгорания, которые приводят в движение колеса автомобиля.

«Запуск серийного производства звездочек распределительного вала - приоритетное направление. Эта задача должна быть полностью решена в первом квартале 2024 года. После этого мы планируем освоить выпуск звездочек коленчатого и промежуточного валов и еще некоторых комплектующих», - рассказал исполнительный директор «Коломенского завода порошковой металлургии» Сергей Осипов.

Первую партию комплектующих УАЗу планируется отгрузить уже в декабре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

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Инвестиции Коломна
28 ноября 2023, 13:19
Компания «Мособлэнерго» приняла участие в Дне открытых дверей НИУ «МЭИ»
Мособлэнерго
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Специалисты «Мособлэнерго» представили компанию на Дне открытых дверей НИУ «МЭИ». Об этом сообщили в министерстве энергетики Подмосковья.

«Представители управления по работе с персоналом энергокомпании провели работу с абитуриентами, планирующими поступление в НИУ „МЭИ“. Специалисты „Мособлэнерго“ ознакомили их с возможностями целевого обучения по электроэнергетическим специальностям по направлению от предприятия и прохождения производственной практики во время учебы», - уточнили в ведомстве.

Также студентам рассказала об условиях трудоустройства в компанию.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты
28 ноября 2023, 13:18
Молодежный фестиваль «Яркий Я» пройдет в Серпухове 2 декабря
https://welcome.mosreg.ru/
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Молодежный фестиваль «Яркий Я» пройдет во Дворце торжеств «Центральный» в Серпухове 2 декабря. Участники выступят в пяти номинациях.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, молодые люди представят вокальные, хореографические и другие номера. Все участники и победители получат призы.

Фестиваль проводят в Серпухове с 2014 года. он направлен на поиск талантов среди молодежи и их популяризацию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Фестивали
28 ноября 2023, 13:18
Жители Подмосковья получили свыше 43 тысяч госуслуг в цифровых зонах МФЦ с начала года
Пресс-служба губернатора Московской области
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Жители Подмосковья получили 43,5 тысячи госуслуг в цифровых зонах МФЦ за неделю. Смарт-центры оборудовали во всех округах региона.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в цифровых зонах МФЦ можно получить федеральные, региональные и муниципальные госуслуги. Для них доступно свыше 800 мест, где можно получить оформить заявления самостоятельно. При необходимости, жителям может помочь консультант.

Кроме того, в офисах можно получить консультацию по вопросам онлайн-оплаты коммунальных услуг и работе сервиса «Умная платежка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Госуслуги МФЦ
28 ноября 2023, 13:18
Подмосковный тяжелоатлет по прозвищу Русский Халк попробует установить новый рекорд мира
Сергей Агаджанян
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Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян из Люберец готовится представить новое достижение. На этот раз Русский Халк попробует установить неофициальный рекорд по удержанию тяжести.

В Минспорте Подмосковья объяснили, в чем заключается суть рекорда. Русский Халк попытается удерживать в тренажере Смита штангу весом более 200 килограммов и при этом будет надувать медицинские грелки. Такого еще никто в мире не делал прежде.

Неофициальный рекорд Сергей Агаджанян посвятит Дню героев Отечества. Попытка состоится 8 декабря во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Люберцы

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