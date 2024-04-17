Производство колбасных изделий нарастят в Егорьевске

Солнечногорск стал партнером третьего международного кинофестиваля «День Победы». В гимназии № 6, Тимоновской школе и лицее № 7 прошли кинопоказы и встречи с режиссерами, участниками конкурсной и внеконкурсной программы.

Учащиеся гимназии № 6 познакомились с бардом, членом Союза писателей России Ильей Оленевым. Он выступил сценаристом клипа «Браток» на песню собственного сочинения. Лирическая композиция создана в поездках на передовую. Видеоряд содержит кадры из личных архивов автора и участников специальной военной операции.

«Автор является волонтером движения „Ленинградский доброволец“, организует гуманитарные поездки на передовую. Он рассказал ребятам, как важна поддержка, которую оказывает наша школа, как важны для бойцов письма, любая помощь, маскировочные сети», - поделилась советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественным объединениями гимназии № 6 Мария Жупикова.

«Фильмы патриотические. Мы подбирали их таким образом, чтобы школьникам было интересно, чтобы они видели примеры для подражания и прониклись осознанием, что Россия - великая держава», - рассказал начальник управления культуры администрации городского округа Солнечногорск Павел Журкевич.

Ежегодный фестиваль «День Победы» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в Москве, Одинцове, Солнечногорске, Подольске и Лыткарине. Он продлится до 19 апреля. В фестивале участвуют 78 киноработ, посмотреть их можно бесплатно.

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