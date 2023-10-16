Производство кабельной продукции нарастят в Подольске
Несколько месяцев назад одно из ведущих предприятий кабельной промышленности в Подмосковье — НП «Подольсккабель» — присоединилось к национальному проекту «Производительность труда». Компания успешно провела диагностику производственных процессов и готова улучшить показатели.
В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что на предприятии внедрили принципы бережливого производства и разработали план будущих мероприятий. Он позволит минимизировать потери и повысить эффективность работы.
Руководство АО «НП „Подольсккабель“» рассчитывает сократить незавершенное производство на 40%, уменьшить длительность процессов на 30%, а производительность труда, наоборот, увеличить на 15%. Реализовать планы помогут специалисты Регионального центра компетенций Московской области.
Подать заявку на участие в национальном проекте «Производительность труда» можно через портал Производительность.рф.
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