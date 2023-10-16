Производство кабельной продукции нарастят в Подольске

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В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что на предприятии внедрили принципы бережливого производства и разработали план будущих мероприятий. Он позволит минимизировать потери и повысить эффективность работы.

Руководство АО «НП „Подольсккабель“» рассчитывает сократить незавершенное производство на 40%, уменьшить длительность процессов на 30%, а производительность труда, наоборот, увеличить на 15%. Реализовать планы помогут специалисты Регионального центра компетенций Московской области.

Подать заявку на участие в национальном проекте «Производительность труда» можно через портал Производительность.рф.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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