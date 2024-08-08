Производство изделий из пластмассы и резины выросло более чем на 35% в Подмосковье

«За первые шесть месяцев этого года рост производства резиновых и пластмассовых изделий составил 35,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выпуск изделий из резины увеличился на 33,3%, а производство пластмассовых изделий - на 36,6%», - отметила Зиновьева.

Отмечается, что объем производства изделий из резины и пластмассы за указанный период превысил 136 миллионов рублей. Таким образом, рост составляет 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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