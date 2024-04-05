Производство изделий из пластмасс для автомобилей расширят в Сергиевом Посаде

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, в проект инвестируют около 100 миллионов рублей. Из них 79,7 миллиона инвестор получит от Фонда. Благодаря этому предприятие создаст еще 40 рабочих мест. До этого компания получала заем ФОнда для покупки оборудовани ядл выпуска автомобильных подкрылков с шумоизоляцией.

\"Полистар\" было создано в 2021 году для производства термоэластопласта. Он применяется для изготовления ковриков, шлангов, пыльников и других товаров. В прошлом году предприятие выиграло на региональном конкурсе по модернизации производства и получило субсидию на сумму 10 миллионов рублей. На них закупили лазерный и раскроечный комплексы.

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