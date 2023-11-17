Производство изделий из камня создаст 10 рабочих мест в Балашихе

Более 2,5 тысячи жителей Подмосковья получили заключение о возможности быть опекунами с начала года

Министерство социального развития Московской области

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Получить заключение о возможности быть опекуном или усыновителем можно онлайн в Подмосковье. С начала года документы оформили более 2,5 тысячи жителей региона.