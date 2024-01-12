Производство холодильного и вентиляционного оборудования откроют в Балашихе в 2024 году

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Построят предприятия на территории индустриального парка «Демидов» в деревне Пуршево. Разрабатывает проект компания «Ялка». Потратят на это около 100 миллионов рублей. Предприятие оснастят современным оборудованием и создадут 40 рабочих мест.

Здание первой очереди введут в работу уже в 2024 году. Площадь помещения будет около 1,5 тысячи квадратных метров.

Компания «Ялка» уже 20 лет производит инновационное энергосберегающее климатическое оборудование., работая по международным стандартам качества.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о льготах на землю и недвижимость для предпринимателей в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».