12 августа 2024, 23:08

Производство хлебобулочных и кондитерский изделий увеличили в Мытищах

«Восход — Центр»
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Производитель замороженных хлебобулочных и кондитерских изделий «Восход — Центр» подвел промежуточные результаты реализации национального проекта «Производительность труда». Компания также наметила шаги для достижения поставленных целей.

Работа по реализации национального проекта началась с формирования и обучения рабочей группы, а также с диагностики пилотного процесса - производства круглого хлеба. Вместе с экспертами Регионального Центра Компетенций Московской области сотрудники оцифровали процессы, определили потери и разработали план мероприятий для их устранения.

На данном этапе были внедрены инструменты бережливого производства, определены ключевые проблемные участки, оптимизированы маршруты движения сотрудников, материалов и информации. Рабочая группа установила исходную точку, от которой началось движение к целевым показателям.

Результаты диагностики показали, что возможно сократить время выполнения процессов на 11%, уменьшить запасы в потоке на 12% и повысить производительность на 15% за одну рабочую смену. Для достижения этих целей рабочая группа продолжит внедрять инструменты бережливого производства, что не потребует дополнительных затрат.

«Восход - Центр» на протяжении более 15 лет занимает лидирующие позиции на рынке замороженных хлебобулочных изделий. В ассортименте компании представлено более 50 наименований. Продукция поставляется не только в торговые сети Московской области, но и в разные уголки страны.

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Мытищи Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
12 августа 2024, 23:56
Авиационный завод из Дубны примет участие на военно-техническом форуме
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Юбилейный X Международный военно-технический форум «Армия-2024» пройдет с 12 по 14 августа в городе Кубинка Московской области. Авиационный завод «Кронштадт» из городского округа Дубна продемонстрирует там свои разработки.

Лидер национальной беспилотной индустрии завод «Кронштадт» представит округ Дубна на международном форуме «Армия-2024». В павильоне А 1С5 на стенде «Кронштадт» компания презентует всех участников группы компаний и их основные компетенции.

В масштабе 1:10 продемонстрируют макеты беспилотных летательных аппаратов «Сириус» и «Орион-Э». Гости форума смогут увидеть их в полную величину на открытой экспозиции VIP-зоны 2.

Эксперты группы компаний «Кронштадт» выступят спикерами научно-деловой программы форума.

Напомним, первый в России завод по производству беспилотных летательных аппаратов построили Дубне в короткие сроки, на его возведение привлекли более четырех миллиардов рублей.

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Авиация Дубна Заводы
12 августа 2024, 23:48
Свыше 23 тысяч литров кваса произвели в Подмосковье за полгода
Медиасток.рф
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Одним из самых популярных летних напитков в стране по праву считается квас с насыщенным хлебным вкусом. За последние полгода объем его производства в Подмосковье достиг 23,3 тысячи литров.

Представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что за шесть месяцев региональные производители выпустили свыше 14,5% от общего объема кваса в Центральном федеральном округе и 4,3% от всей продукции, произведенной в стране. Таким образом, Московская область занимает лидирующие позиции в ЦФО и третье место в России по производству кваса.

Эти впечатляющие результаты стали возможны за счет работы ряда производителей. На предприятиях применяются современные технологии, однако при этом сохраняются традиционные рецепты и уникальный вкус напитка. Продукция этих компаний активно поступает в крупнейшие торговые сети по всей России.

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Сельское хозяйство Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области Технологии Рецепты
12 августа 2024, 23:03
Глава Люберец Владимир Волков проверил капремонт гимназии № 18 в Томилине
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Гимназию № 18 поселка Томилино в городском округе Люберцы капитально ремонтируют. Глава округа Владимир Волков выехал в поселок, чтобы лично оценить качество работ.

Качество капитального ремонта здания гимназии № 18 в Томилине проинспектировал глава Люберец Владимир Волков.

«В рамках программы капитального ремонта строители завершают утепление фасада, монтаж окон, меняют коммуникации и активно работают по отделке внутренних помещений здания, устройству кровли», - рассказал он.

Волков добавил, что темп ремонта хороший, строительные материалы доставили, мебель и оборудование закупили.

Строители благоустроят и территорию возле корпуса учебного заведения: сделают пешеходные дорожки, реконструируют тротуар, обновят уличное освещение, обустроят контейнерную площадку.

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Благоустройство Люберцы Ремонтные работы
12 августа 2024, 19:35
Судебных приставов из Люберец наградили за проявленное мужество
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Старший лейтенант внутренней службы Сергей Кувалдин и заместитель начальника отдела старший лейтенант Марат Кулиев получили госнаграды. В ноябре 2023 года они задержали мужчину, который угрожал прохожим холодным оружием.

Все началось с того, что один из граждан обратился за помощью в Люберецкий отдел судебных приставов. Сотрудники сразу же выехали на место происшествия, где столкнулись с мужчиной в неадекватном состоянии. Он выкрикивал бессвязные слова, держа в руках большой нож.

Сергей Кувалдин и Марат Кулиев быстро направились к опасному нарушителю. Преступник не отреагировал на требование бросить оружие и, оттолкнув женщину, бросился вперед с ножом. Сергей Кувалдин сделал предупредительный выстрел, но это не остановило мужчину. Он продолжил наступление на судебных приставов. После второго выстрела злоумышленник развернулся и направился к школе.

Кувалдин и Кулиев последовали за ним, стараясь контролировать ситуацию и предотвратить возможные нападения. Когда мужчина переходил дорогу, его сбил автомобиль, но он, несмотря на это, снова бросился к судебным приставам с ножом. Сергей Кувалдин принял решение использовать табельное огнестрельное оружие на поражение. После нескольких выстрелов мужчина потерял координацию, а Марат Кулиев сбил его с ног. Сотрудниками службы удалось выбить нож из рук нарушителя и применить наручники.

За проявленное мужество на коллегии Федеральной службы судебных приставов в Самаре Сергей Кувалдин получил медаль «За отвагу», а Марат Кулиев был удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка». Эти высокие награды вручил им директор ФССП России Дмитрий Аристов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Награды

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