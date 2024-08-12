Производство хлебобулочных и кондитерский изделий увеличили в Мытищах

Работа по реализации национального проекта началась с формирования и обучения рабочей группы, а также с диагностики пилотного процесса - производства круглого хлеба. Вместе с экспертами Регионального Центра Компетенций Московской области сотрудники оцифровали процессы, определили потери и разработали план мероприятий для их устранения.

На данном этапе были внедрены инструменты бережливого производства, определены ключевые проблемные участки, оптимизированы маршруты движения сотрудников, материалов и информации. Рабочая группа установила исходную точку, от которой началось движение к целевым показателям.

Результаты диагностики показали, что возможно сократить время выполнения процессов на 11%, уменьшить запасы в потоке на 12% и повысить производительность на 15% за одну рабочую смену. Для достижения этих целей рабочая группа продолжит внедрять инструменты бережливого производства, что не потребует дополнительных затрат.

«Восход - Центр» на протяжении более 15 лет занимает лидирующие позиции на рынке замороженных хлебобулочных изделий. В ассортименте компании представлено более 50 наименований. Продукция поставляется не только в торговые сети Московской области, но и в разные уголки страны.

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