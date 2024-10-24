Производство хлебцев и сухарей выросло на 9% в Подмосковье за 8 месяцев

За восемь месяцев в Подмосковье выпустили с конвейера 36,4 тысячи тонн хрустящих хлебцев, сухарей и гренок. Это на 9,7% больше, чем за такой же период в прошлом году.

Подмосковные компании производят более 27% от общего объема хлебцев и подобных изделий в Центральном федеральном округе и свыше 14% от общероссийского объема.

Крупными производителями сухарей и хлебцев являются «Раменский кондитерский комбинат», который делает хлебные палочки GRISSINI с добавлением специй и семечек, а также хлебцы цельнозерновые Backer House. Концерн «Хлебпром» производит чипсы «Корнерсы» и натуральные цельнозерновые хлебцы. «Компания Гренковъ» поставляет в магазины страны гренки с разными вкусами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о стремлении региона обеспечить независимость страны от импорта семян.