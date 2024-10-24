24 октября 2024, 16:27

Производство хлебцев и сухарей выросло на 9% в Подмосковье за 8 месяцев

Unsplash
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Подмосковные производители нарастили производство цельнозерновых хлебцев, сухарей и гренок. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За восемь месяцев в Подмосковье выпустили с конвейера 36,4 тысячи тонн хрустящих хлебцев, сухарей и гренок. Это на 9,7% больше, чем за такой же период в прошлом году.

Подмосковные компании производят более 27% от общего объема хлебцев и подобных изделий в Центральном федеральном округе и свыше 14% от общероссийского объема.

Крупными производителями сухарей и хлебцев являются «Раменский кондитерский комбинат», который делает хлебные палочки GRISSINI с добавлением специй и семечек, а также хлебцы цельнозерновые Backer House. Концерн «Хлебпром» производит чипсы «Корнерсы» и натуральные цельнозерновые хлебцы. «Компания Гренковъ» поставляет в магазины страны гренки с разными вкусами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о стремлении региона обеспечить независимость страны от импорта семян.

Сельское хозяйство Продукты
24 октября 2024, 17:26
Подмосковная ЕДДС напомнила о приеме заявок на ремонт полотенцесушителей
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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С начала года управляющие компании Подмосковья решили более пяти тысяч вопросов жителей, связанных с ремонтом и прогревом полотенцесушителей в многоквартирных домах. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Полотенцесушители входят в систему горячего водоснабжения и относятся к общему имуществу, за которое отвечает управляющая компания. Если проблемы возникли из-за внесенных изменений без согласования с УК, ответственность ложится на собственников квартир.

Своевременное обслуживание общего имущества обеспечивает безопасность и комфорт жителей, а оперативное реагирование УК помогает избежать нарушений. Напомним, если УК отказывается выполнять ремонт - обратиться с жалобой можно в территориальные отделы ведомства, а также в Единую диспетчерскую службу Московской области.

ЖКХ
24 октября 2024, 17:26
Модернизация теплосетей началась в микрорайоне Парковом в Подольске
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В микрорайоне Парковый в Подольске стартовали работы по переключению коммуникаций на новые тепловые сети. К современным трубам подключат 32 многоквартирных дома и социальные объекты района.

Для выполнения этих работ задействованы шесть бригад, которые проложат около 1600 метров современных стальных труб с расчетным сроком службы более 20 лет. Заместитель директора МУП «Подольская теплосеть» Евгений Пятин отметил, что прокладка труб ведется по современным технологиям бесканально. В пенополиуретановой изоляции заложен провод, благодаря которому в случае разгерметизации и протечки сотрудники теплосети получат сигнал на индикаторе во время обхода тепловых сетей, что в разы облегчит обслуживание и ремонт трубопровода.

В текущем году на котельной была проведена плановая модернизация, включающая замену насосов, теплообменников и запорной арматуры. В настоящее время завершаются работы по установке более мощного и надежного котла.

Эти меры направлены на повышение надежности и эффективности теплоснабжения в микрорайоне, что обеспечит комфортные условия для жителей и социальных учреждений в зимний период.

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Подольск Отопление
24 октября 2024, 16:53
Театр «Камерная сцена» из Лобни успешно выступил на международном фестивале
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Международный театральный фестиваль «На родине Владимира Зельдина» прошел в Мичуринске Тамбовской области. Коллектив из Лобни соревновался с театрами со всей России.

Артисты показали на сцене фестиваля спектакль «Марьино поле» по пьесе Олега Богаева. Постановка удостоилась особого внимания критиков и пришлась по душе зрителям. Коллектив из Лобни по итогам конкурса получил сертификат на показ спектакля в Москве в Центральном доме актера.

Труппе «Камерной сцены» также вручили диплом фестиваля и подарки. Среди памятных сувениров были знаменитые мичуринские яблоки и статуэтка Дон Кихота работы мастеров Каслинского завода.

Театр «Камерная сцена» в Лобне был создан в 1991 году. Ежегодно он устраивает международный фестиваль «Русская классика», который собирает участников со всей России и из зарубежных стран.

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Лобня Театры Фестивали
24 октября 2024, 16:52
Сельских старост в Подольске поздравили с профессиональным праздником
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В центре «Дубровицы» в Подольске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сельских старост. Заместитель главы округа Ольга Шашкова и председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин поздравили старост с их профессиональным праздником.

В этот день Елена Галанова получила удостоверение и нагрудный знак, став полноправным старостой села Покров.

После официальной части мероприятия старосты разделились на команды и провели время за игрой в боулинг, что добавило празднику теплую и дружескую атмосферу.

Отметим, что на сегодняшний день в городском округе Подольск избран 51 староста. Они активно представляют интересы жителей сельских населенных пунктов и заботятся о развитии своих территорий. Благодаря их работе власти округа имеют четкое представление о том, что необходимо для улучшения и благоустройства деревень, сел и поселков.

День старост Московской области отмечается 23 октября и проводится в этом году во второй раз. Закон об учреждении этой новой праздничной даты был принят депутатами Мособлдумы 18 мая 2023 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Праздники Подольск

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