Производство гжельского фарфора в Подмосковье выросло в 2 раза за год

При изготовлении фарфора используют как ручной труд, так и автоматизированное оборудование. В частности, для литья применяют робота-манипулятора, а также полуавтоматические формовочные машины. Обжиг проводят в современных высокотехнологичных газовых и электрических печах с полностью автоматизированным управлением.

В перспективе продолжится техническая модернизация производства. Планируется смонтировать новый цех по заготовке массы, установить оборудование для литья тонкостенных изделий и крупногабаритных ваз, запустить автоматическую линию шлифовки и полировки.

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В 2023 году компания приняла участие в международной выставке фарфора, которая прошла в китайском городе Лилин. В итоге гжельский производитель вышел на рынок Поднебесной, открыв фирменный магазин в Шанхае. Кроме того, традиционный подмосковный фарфор стали продавать на крупных китайских торговых площадках Tao Bao и TMoll.

Сейчас в компании «Гжель - художественные мастерские» трудятся 152 человека. Творческая группа насчитывает 14 художников, еще 38 живописцев занимаются росписью тиражных изделий. К концу 2026 года планируется создать около 200 новых рабочих мест, а годовой объем производства довести до 400 тысяч предметов.

Если в 2022 году компания изготовила 67,5 тысячи изделий, то в прошлом году это число составило уже 177 тысяч. Линейка посуды и декоративных предметов расширилась за счет освоения современных форм. В частности, предприятие освоило производство костяного и магнезиального фарфора.