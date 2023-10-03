Производство гофропродукции реконструировали в Истре за счет федеральных инициатив

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«Порядка 60 таких соглашений заключено по стране. Проекты в разных отраслях: в туризме, здравоохранении, сельском хозяйстве, добычи полезных ископаемых и так далее. Это свыше трех триллионов рублей инвестиций, и треть уже вложена в реальные производства», - отметил Керефов.

Истринская компания заключила соглашение в марте 2021 года. Тогда объем инвестиций в проект составил 1,8 миллиарда рублей. Это позволило предприятию реконструировать производственный корпус, создать на производстве новые объекты инфраструктуры, а также установить и запустить необходимое оборудование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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