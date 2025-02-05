Производство электротехнического оборудования расширят в Подольске

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что компания инвестирует в проект почти 795 миллионов рублей. 100 миллионов из них предприятие получит в рамках региональной господдержки в подмосковном ФРП.

«Запуск серийного производства запланирован уже в этом году. Реализация проекта позволит создать более 130 рабочих мест для жителей округа», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания запустит производство силовых трансформаторов с сухой изоляцией и локализует производство комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией. Мощность нового производства превысит 700 единиц оборудования в год.