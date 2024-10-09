Производство электрооборудования запустят в Щелкове в 2027 году

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«В запуск импортозамещающего производства компания планирует инвестировать более 96 миллионов рублей. Этот проект позволит создать более 100 новых рабочих мест. Предприятие планируется запустить в 2027 году», - прокомментировала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новое производство позволит заменить продукцию иностранных производителей и изготавливать до 290 единиц оборудования в год. Министерство имущественных отношений предоставило участок 2,8 гектара для строительства производственных, складских и административных объектов общей площадью почти 5,9 тысячи квадратных метров.

Напомним, компания занимается продажей электротехники и сотрудничает с производителями России, поставляя продукцию для энергетических и нефтегазовых компаний.

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