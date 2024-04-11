Производство электрических счетчиков запустят в ОЭЗ «Дубна»
Компания «РОКИП» стала новым резидентом особой экономической зоны «Дубна». Инвестор запустит производство счетчиков электрической энергии, устройств сбора и передачи данных.
«Инвестиции в проект, предполагающий строительство производственного здания площадью не менее 2,5 тысячи квадратных метров, составят 205 миллионов рублей. На новом предприятии создадут около 40 новых рабочих мест для жителей Дубны и близлежащих муниципалитетов», - отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.
Счетчики «РОКИП» демонстрируют высокую точность измерений и учет электроэнергии. Продукция проходит строгий контроль.
Новое производство тортов и пирожных откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром».
Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.
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