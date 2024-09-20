Производство детских молочных смесей запустят в Можайске к 2028 году

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На встрече предприниматели обсудили с Денисом Мордвинцевым детали реализации проекта. Так, до конца этого года инвестор планирует выйти на площадку, провести планировку участка, вырубить поросль.

Также в ближайших планах установить ограждение и провести земляные изыскания. Зимой инвестор планирует разработать проектно-сметную документацию. Ключевая цель - выйти на строительную площадку в 2025 году.

Проект реализуют с использованием иностранных инвестиций. Поэтому работу ранее приостановили из-за санкций. Сейчас все проблемы решили.

Отметим, что объем инвестиций в проекту составляет 15 миллиардов рублей. На производстве создадут 175 новых рабочих мест.

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