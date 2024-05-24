Производство деревообрабатывающего оборудования запустят в Бронницах

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В микрорайоне «Восточное Бутово» Ленинского городского округа активно ведется строительство крупной школы на 1500 мест. Глава муниципалитета Станислав Каторов лично проверил прогресс работ на строительной площадке, подчеркнув важность данного объекта для местных жителей.

Новая школа станет долгожданным решением проблемы переполненности единственного учебного заведения в районе, куда ходят более 3000 учеников. Глава подчеркнул, что это позволит детям заниматься дополнительным образованием и избавит их от необходимости учиться во вторую смену.

На данный момент строительство школы находится на 78% готовности. На объекте трудятся около 160 человек и используется пять машин техники. Уже начато благоустройство прилегающей территории и создание школьного стадиона.

Отметим, что проект осуществляется в рамках договора о комплексном развитии территорий с использованием внебюджетных средств. Открытие школы запланировано к 1 сентября.

Кроме того, в Боброво продолжается строительство шестого детского сада на 325 мест, где готовность на текущий момент составляет 38%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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