Производство бетонных изделий запустят в Сергиевом Посаде к концу года
Завод бетонных изделий построят в Сергиевом Посаде к концу 2023 года. На нем смогут получить работу 140 человек. Работы ведет компания «КМСК-М8».
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь здания превысит 14 тысяч квадратных метров. Его построят на территории индустриального парка «М-8.Юг». там будут выпускать пеноблоки из ячеистого бетона. В год там будут производить 450 тысяч кубометров изделий.
Предприятие станет первым в Подмосковье «Комбината стеновых материалов Кубани» с автоматизированным производством. Благодаря расположению материал смогут быстро поставлять потребителям.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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