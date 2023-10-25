Производство айрана и других кисломолочных продуктов запустят в Волоколамске к 2025 году
Компания «Молока Долина» откроет в Волоколамске новое производство кисломолочных продуктов. Здесь будут делать айран, кефир, сметану и сливки.
«Объем инвестиций в реализацию проекта составит более 50 миллионов рублей. На новом производстве будет создано не менее 50 рабочих мест для жителей Волоколамска и ближайших муниципалитетов Подмосковья», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Инвестор планирует запустить новое производство в начале 2025-го. Реконструкция и ремонт помещения, где будет располагаться цех, начнутся в следующем году.
«Производственный комплекс в Подмосковье будет состоять из нескольких цехов: молокоприемки, варки и розлива. В производственных помещениях будут поддерживать специальный микроклимат и проводить антимикробную обработку помещений», - отметил исполняющий обязанности генерального директора Корпорации развития Московской области Александр Федоров.
Сейчас компания «Молока Долина» выпускает свою продукция на контрактных производствах. Запуск собственного предприятия позволит увеличить мощности и расширить ассортимент. Планируется, что молоко для нового цеха будут закупать у подмосковных фермеров.
Ранее губернатор Андрей Воробьев указал, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач правительства Подмосковья.
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