Производительность компании «Металл-Завод» в Кубинке выросла на 30% благодаря нацпроекту

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Предприятие «Металл-Завод» производит мебель и стеллажи для офисов, спортивных залов, фитнес-клубов, учебных учреждений и медицинских центров. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов познакомился с ассортиментом продукции и обсудили планы развития с руководством.

«Компания активно применяет передовые технологии, улучшает производственные процессы. Например, в 2021 году „Металл-Завод“ стал участником национального проекта „Производительность труда“. Специалисты Регионального центра компетенций работали на пилотном участке типовых операций по гибке металла - в результате заводу удалось увеличить производительность труда на данном участке на 30%», - рассказал Андрей Иванов.

Также глава округа поддержал инициативу проведения на предприятии конкурсов профессионального мастерства.

«Наш завод существует уже больше 20 лет. Очень большой стаж у людей. Мы производим мебель для предприятий, промышленную мебель. Сейчас мы выходим на формат взаимодействия с частным потребителем. Номенклатурная линейка у нас достаточно широкая, она расширяется постоянно», - рассказал руководитель службы качества Станислав Гунько.

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