Производителей детских товаров из Подмосковья пригласили на тематический конгресс в декабре

Читайте нас в:

На встрече побывают профильные ведомства, эксперты науки и образования и другие гости. Они обсудят меры поддержки, проблемы и развитие отрасли.

«В ходе дискуссий и практических сессий состоится обмен идеями, демонстрация лучших региональных и федеральных проектов и бизнес-практик, формирование новых инструментов в деловой кооперации, а также выработка системных решений», - уточнили в ведомстве.

Конгресс разместят в Центре международной торговли на территории бизнес-пространства «Ладога» на Краснопресненской набережной, 12. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей на выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».