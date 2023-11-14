Производителей детских товаров из Подмосковья пригласили на тематический конгресс в декабре
С 5 по 7 декабря в Москве пройдет XIV Конгресс индустрии детских товаров. К участию в мероприятии пригласили подмосковных производителей данной категории товаров, сообщили в министерстве инвестиций региона.
На встрече побывают профильные ведомства, эксперты науки и образования и другие гости. Они обсудят меры поддержки, проблемы и развитие отрасли.
«В ходе дискуссий и практических сессий состоится обмен идеями, демонстрация лучших региональных и федеральных проектов и бизнес-практик, формирование новых инструментов в деловой кооперации, а также выработка системных решений», - уточнили в ведомстве.
Конгресс разместят в Центре международной торговли на территории бизнес-пространства «Ладога» на Краснопресненской набережной, 12. Зарегистрироваться можно по ссылке.
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