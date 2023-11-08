Производитель виниловых обоев из Балашихи начал подготовку к экспорту в Ирак и Индию

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что за последние 10 лет работы фабрика увеличила свою долю экспорта почти в два раза. Сейчас обои из Балашихи отправляют более чем в 20 стран мира.

Компания «Палитра» в этом году получила сертификат «Сделано в России». Теперь этот значок будет присутствовать на этикетках, коробках и прочей упаковке.

Фабрика «Палитра» - одно из крупнейших предприятий по производству виниловых обоев в России. Здесь есть собственная лаборатория, где проводятся испытания по стандартам ГОСТ. В ассортименте более 2,5 тысячи наименований продукции.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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