Производитель тентовых покрытий из Химок получит субсидию на развитие бизнеса

Впервые за швейную машинку владелец малого бизнеса сел четыре года назад, когда не нашел хороший брезентовый материал для беседки на даче.

«Сначала начинал работать на квартире, затем снял помещение побольше. Когда нарастил обороты - появилась целая производственная компания», - поделился воспоминаниями генеральный директор предприятия Юрий Никифоров.

Руководитель предприятия планирует увеличить производство с помощью региональных субсидий.

«У предпринимателя уже есть идеи для дальнейшего развития производства. Сейчас продукция пользуется спросом по всей России», - отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.

Сотрудники муниципального козенного учреждения «Малый бизнес Химки» предложили генеральному директору производства подать документы на получение субсидий для расширения ассортимента продукции.

«Очень надеемся, что данная компания сможет изготавливать продукцию в еще больших масштабах. Для всех нас сотрудничество взаимовыгодно. Потому что увеличение производства - это полноценное импортозамещение, снижение цены для заказчиков, новые рабочие места и налоговые отчисления в бюджет нашего городского округа», - сказал временно исполняющий обязанности руководителя муниципального козенного учреждения «Малый бизнес Химки» Рамиль Джаннатов.

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