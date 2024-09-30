30 сентября 2024, 22:56

Производитель тентовых покрытий из Химок получит субсидию на развитие бизнеса

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Компания по производству тентовых покрытий в Химках ежемесячно изготавливает до 15 тысяч квадратных метров изделий. Навесы для беседок, самосвалов и специализированные шторы производят из водонепроницаемой и огнеупорной ткани.

Впервые за швейную машинку владелец малого бизнеса сел четыре года назад, когда не нашел хороший брезентовый материал для беседки на даче.

«Сначала начинал работать на квартире, затем снял помещение побольше. Когда нарастил обороты - появилась целая производственная компания», - поделился воспоминаниями генеральный директор предприятия Юрий Никифоров.

Руководитель предприятия планирует увеличить производство с помощью региональных субсидий.

«У предпринимателя уже есть идеи для дальнейшего развития производства. Сейчас продукция пользуется спросом по всей России», - отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.

Сотрудники муниципального козенного учреждения «Малый бизнес Химки» предложили генеральному директору производства подать документы на получение субсидий для расширения ассортимента продукции.

«Очень надеемся, что данная компания сможет изготавливать продукцию в еще больших масштабах. Для всех нас сотрудничество взаимовыгодно. Потому что увеличение производства - это полноценное импортозамещение, снижение цены для заказчиков, новые рабочие места и налоговые отчисления в бюджет нашего городского округа», - сказал временно исполняющий обязанности руководителя муниципального козенного учреждения «Малый бизнес Химки» Рамиль Джаннатов.

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Химки Рабочие места Бизнес Импортозамещение
30 сентября 2024, 22:56
Коммунальные службы в Химках провели масштабную уборку подъездов
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Перед началом нового осенне-зимнего периода в подъездах многоквартирных домов Химок провели генеральную уборку. Коммунальщики привели в порядок все входные группы округа.

Сотрудники управляющей компании помыли окна, лестницы, батареи, подоконники, почтовые ящики и светильники. Помимо этого специалисты убрали на участках возле подъездов. Порядок входной группы дома № 4 на улице Кудрявцева навели на минувших выходных.

«Уборка проходит ежедневно: протирают пыль, моют окна, лифты. Все проходит качественно и вовремя, нареканий нет», - поделился председатель совета дома № 4 по улице Кудрявцева Александр Черепейнников.

Отметим, что до наступления холодов в Химках планируют завершить ремонт кровель и межпанельных швов.

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Химки Отопление Субботник
30 сентября 2024, 22:56
Педагоги в Одинцове начали подготовку учеников к олимпиадам и конкурсам
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Первое в этом учебном году занятие, направленное на подготовку к олимпиадам и конкурсам прошло 28 сентября в Одинцовском округе. На базе школы «КвантУм» педагоги из Одинцова провели семинар «Магия математики».

В семинаре смогли поучаствовать ученики 11 образовательных учреждений. Практические занятия провели учителя математики школ «КвантУм», «Горки-Х» и «Багратион».

Ребятам удалось не только решить задачи и попробовать себя в мини-олимпиаде, но и освоить темы «Логика: кто есть кто», «Удивительные дроби», «Хитрости симметрий», познакомиться с творческим наследием Якова Перельмана, а также узнать о роли Льва Толстова в обучении детей математике.

Для учителей Подмосковья организовали круглый стол «Обобщение педагогического опыта: образовательный семинар как одна из форм подготовки обучающихся к олимпиадам по математике». Педагогам удалось поделиться собственным опытом работы в этом направлении и посетить занятия.

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Одинцово Школы Образование
30 сентября 2024, 22:55
Свыше 500 тысяч человек посетили парки Истры летом
Медиасток.рф
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Больше полумиллиона человек побывали в пяти парках в Истре в течение лета. Самыми посещаемыми стали лесопарк «Шишкин лес» в Павловской Слободе и «Фабричный» в Дедовске.

На данный момент парки уже готовят к зиме. И программа не будет уступать летней. Гости смогут покататься на коньках или лыжах в парке «Фабричный» и лесопарке «Шишкин лес». В округе появится еще один лесопарк - «Соколка». Здесь будет лыжня, сцена, детские и спортивные площадки, кафе, пункт проката и тропинка для прогулок. Работы планируют завершить в 2025 году.

Некоторые парки оснастят чем-то новым. Например, в лесопарке «Шишкин лес» откроют аттракцион роллера, а в Центральном городском парке Истры обустроят веревочный парк с зиплайном. Все эти изменения и подготовку к зиме обсудили на рабочем совещании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в Подмосковье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Летом почти каждые выходные посетителей ждала развлекательная программа: концерты с известными исполнителями, разные мастер-классы и танцы.

Истра Парки
30 сентября 2024, 20:47
Экологическая акция по озеленению нового сквера прошла в Балашихе
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Воспитанники дошкольного отделения школы № 15 города Балашиха приняли участие в экологической акции по озеленению нового сквера «Семьи, любви и верности». Вместе с депутатами Московской областной Думы и городского Совета, а также представителями ветеранской организации, дети высадили молодые саженцы сосен.

Экологическое воспитание подрастающего поколения - важная задача, которую решают в Балашихе. Участие дошкольников в озеленении нового сквера стало ярким примером бережного отношения к окружающей среде.

«Эколята - дошколята» - важный проект, направленный на формирование у детей бережного отношения к природе. Ребята не только высадили деревья, но и прогулялись по скверу, узнав историю его создания и памятника самолета, установленного по просьбе местных ветеранов.

Балашиха вошла в пятерку самых зеленых городов России с населением от 500 тысяч до одного миллиона человек.

Исследование «Климатическая повестка городов России» провело правительство Москвы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Балашиха Экология

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