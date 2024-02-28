28 февраля 2024, 15:39

Производитель строительных материалов в Дмитрове улучшит показатели благодаря нацпроекту

Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Дмитровская компания «Деке Экстружн» присоединилась к национальному проекту «Производительность труда». Предприятие является одним из лидеров российского рынка материалов для загородного домостроения и планирует улучшить свои показатели.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что на предприятии уже прошло первое совещание с экспертами Регионального центра компетенций. Они будут оказывать поддержку и консультировать сотрудников.

С помощью нацпроекта компания планирует улучшить показатели на участке производства труб и желобов водосточных систем. Задача: сократить время протекания процесса на 10%, уменьшить незавершенное производство на 10%, увеличить выработку на рабочих местах на 10%.

«Деке Экстружн» специализируется на производстве и продаже строительных материалов. С 2005 года холдинг производит товары для внешней отделки загородных домов: виниловый сайдинг, полимерные фасадные панели, водосточные системы из ПВХ, гибкую битумную черепицу.

Чтобы стать участником национального проекта, необходимо подать заявку через портал Производительность.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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Бизнес Нацпроекты Промышленность
28 февраля 2024, 15:57
Регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» провел уникальный мастер-класс по разделению отходов
пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Более тысячи жителей и гостей спортивного Воскресенска приняли участие в увлекательной игре по разделению отходов во время уникального мастер-класса «ЭкоХоккей». Его проведение организовал региональный оператор по обращению с ТКО «ЭкоЛайн-Воскресенск» в сотрудничестве с АНО «ЭкоСпорт», сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

Мероприятие состоялось 25 февраля в парке культуры и отдыха «Москворецкий» в рамках праздника «Зима! Шайба! Парк!», посвященного любимому виду спорта жителей и гостей города. Это была пятая годовщина экологической версии игры в хоккей, которая стала традицией на городских мероприятиях.

Более 200 человек приняли участие в этом году. Участники игры должны были не только попасть точно в цель, но и правильно определить вид отходов на шайбе и в какой контейнер их следует отправить.

Участники игры в «ЭкоХоккей» улучшили свои знания о сортировке и переработке отходов, проведя время на свежем воздухе и получив памятные сувениры от организаторов.

Система раздельного сбора отходов в Подмосковье стала доступной каждому жителю с контейнерами для сухих отходов, предназначенных для переработки. На данный момент в Воскресенском кластере установлено более 3,3 тысячи контейнеров для раздельного сбора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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ЖКХ Переработка
28 февраля 2024, 15:57
Экологические уроки о пользе сортировки мусора провели в школе № 1 в Электростали
МинЖКХ МО
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Еще в пяти классах электростальской школы № 1 прошли экоуроки, организованные региональным оператором «Хартия». Ребятам рассказали, зачем сортировать мусор, откуда берутся твердые коммунальные отходы и как правильно утилизировать старые батарейки

В Министерстве ЖКХ Подмосковья сообщили, что уроки прошли 28 февраля. Занятия с ребятами провели специалисты регионального оператора «Хартия» - эта компания работает в 12 городских округах Ногинского кластера.

Пятиклассникам рассказали, откуда берутся твердые коммунальные отходы, какой мусор можно переработать, а какой пригоден только для компостирования. Специалисты рассказали о способах переработки отходов, которые применяются в России сейчас. Отдельно затронули тему утилизации отходов повышенного класса опасности.

Школьники узнали, что сортировка мусора начинается с простой домашней кухни. Ведущая подсказала, как организовать пространство так, чтобы разделять отходы было удобно. Ребята слушали внимательно, задавали много вопросов и делились опытом разделения отходов в их семьях.

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Школы ЖКХ Школьники Переработка Электросталь
28 февраля 2024, 15:42
Мастер-класс по лепке из глины провели для детей с ОВЗ в Лобне
Медиасток.рф
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Мастер-класс «Работа с живым материалом» прошел в творческой мастерской «Тайны Чародеев» в Лобне. Участниками стали воспитанники Центра помощи семье и детям «Дмитровский» и их родители. Они слепили сувениры из глины.

Занятие провели сотрудники творческой студии и специалисты семейного центра из отделения реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Они рассказали интересные факты о глине и ее видах, а после помогли участникам мастер-класса сделать сувениры в виде голубков.

По словам организаторов, творческий досуг позволяет ребятам и их родным интересно провести время и пообщаться друг с другом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий на каждый день. Сейчас там можно найти активности на Масленицу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лобня Инвалиды
28 февраля 2024, 15:32
Традиционный весенний забег «Химкинский лес» пройдет в Подмосковье в апреле
Фото: пресс-служба трейл «Химкинский лес»
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Забег «Химкинский лес» по живописным местам Московской области пройдет 14 апреля. Все маршруты проложены по лесным тропам, холмам и лыжным трассам.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что для участников подготовили несколько дистанций: от одного до 26 километров. Старт и финиш забега разместятся на территории олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках.

Желающим принять участие в мероприятии нужно зарегистрироваться на сайте dtrail.ru, используя специальный промокод MSMO.

Для победителей забега изготовят необычные памятные медали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки

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