Производитель сэндвич-панелей построит еще один склад хранения материалов в Подмосковье
Подмосковный производитель сэндвич-панелей «ПрофХолод» построит еще один склад для хранения материалов. В проект вложат 18 миллионов рублей. Его сопровождает Центр сопровождения строительству.
В здании будут хранить комплектующие и сырье. На складе проведут инженерные коммуникации и установят стеллажную систему. Площадь объекта составит более трех тысяч «квадратов». На предприятии создадут три рабочих места.
Из продукции компании строят овоще- и фруктохранилища, холодильные камеры, складские, производственные, жилые помещения по всей России и в 27 странах мира.
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