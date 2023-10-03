Производитель сэндвич-панелей построит еще один склад хранения материалов в Подмосковье

Читайте нас в:

В здании будут хранить комплектующие и сырье. На складе проведут инженерные коммуникации и установят стеллажную систему. Площадь объекта составит более трех тысяч «квадратов». На предприятии создадут три рабочих места.

Из продукции компании строят овоще- и фруктохранилища, холодильные камеры, складские, производственные, жилые помещения по всей России и в 27 странах мира.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».