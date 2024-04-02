Производитель пива из Электростали получил золотую награду на отраслевом конкурсе

«В этом году на конкурс было заявлено 465 образцов от 142 российских и зарубежных представителей пивоваренного бизнеса. В одной из номинаций победу одержал наш производитель», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Объем производства пива в Подмосковье вырос на 6,4% за 2023 год. В Московской области выпускают более 28% от общего объема пива в ЦФО и 7,9% от общероссийского объема.

Представленные на конкурс образцы жюри оценивало по ключевым параметрам, включая цвет, пену, запах, горечь, вкус и послевкусие.

Ранее стало известно, что новое производство тортов и пирожных откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром».

Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.

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