02 апреля 2024, 12:01

Производитель пива из Электростали получил золотую награду на отраслевом конкурсе

Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Компания «Конигхирш» из городского округа Электросталь получила награду на конкурсе «Росглавпиво». Темный напиток этого производителя признали лучшим среди всех образцов.

«В этом году на конкурс было заявлено 465 образцов от 142 российских и зарубежных представителей пивоваренного бизнеса. В одной из номинаций победу одержал наш производитель», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Объем производства пива в Подмосковье вырос на 6,4% за 2023 год. В Московской области выпускают более 28% от общего объема пива в ЦФО и 7,9% от общероссийского объема.

Представленные на конкурс образцы жюри оценивало по ключевым параметрам, включая цвет, пену, запах, горечь, вкус и послевкусие.

Ранее стало известно, что новое производство тортов и пирожных откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром».

Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.

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02 апреля 2024, 13:25
Подмосковье получило 8 наград на Всероссийской олимпиаде школьников по немецкому языку
Взлет
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Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку прошел в Самаре. Восемь участников из Подмосковья вошли в число призеров конкурса.

В пресс-службе министерства образования Московской области рассказали, что в число призеров вошли ребята из Реутова, Королева, Мытищ, Подольска, Истры, Коломны, Дмитровского и Раменского городских округов.

Все участники заключительного этапа из Подмосковья получат денежные призы. Победителям полагается выплата в размере 500 тысяч рублей, призерам - по 300 тысяч рублей. Остальные участники получат по 100 тысяч рублей.

На счету команды Подмосковья уже 109 дипломов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась запись детей в первые классы.

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Награды Школьники Минобразования Подмосковья
02 апреля 2024, 13:25
Контроль за электроснабжением в школах Подмосковья усилят в дни ЕГЭ
Мособлэнерго
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Компания «Мособлэнерго» обеспечит подмосковные школы надежным электроснабжением в дни проведения ЕГЭ. Для этого отменили все ремонтные работы на объектах, снабжающие учебные заведения, до 22 апреля.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, сотрудники компании осмотрели линии электропередачи и подстанции, подготовили передвижные дизельные электростанции и провели инструктаж для выездных бригад. Кроме того, в компании предприняли дополнительные меры по пожарной и антитеррористической безопасности объектов.

В ведомстве добавили, что в досрочном периоде сдачи ЕГЭ принимают участие экстерны и школьники, которые успели освоить индивидуальный план, а также студенты колледжей и техникумов.

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ЕГЭ Школы Электричество
02 апреля 2024, 13:13
Выставка картин художника Игоря Урмина начнется в Наро-Фоминске 5 апреля
Картинная галерея Игоря Урмина
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Дворец культуры «Звезда» в Наро-Фоминском городском округе пригласил на выставку живописи Игоря Урмина. Экспозиция откроется 5 апреля, об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Игорь Урмин состоит в Союзе художников России с 1966 года. Его работы хранятся не только в российских и зарубежных музеях, но и в частных коллекциях.

Выставка завершится 16 апреля. Узнать об экспозиции больше можно на сайте дворца культуры «Звезда». Здесь регулярно проводятся театрализованные представления, концерты и творческие вечера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Выставки Художники
02 апреля 2024, 13:13
Подмосковье выделит около 115 миллионов рублей на создание мультимедийных библиотек в 2024 году
Unsplash
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Новый цифровой сервис, позволяющий заказать книги в любой библиотеке Подмосковья, запустили в марте. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что библиотеки совершенствуются — они становятся интересными для молодежи.

Сейчас в Московской области работает 825 библиотек. В этом году Подмосковье направит около 115 миллионов рублей на создание модульных библиотек, главная черта которых - мультимедийность. Такие учреждения появятся в Лыткарине, Пушкино, Серпухове Рузе и других округах.

Модульные библиотеки - это не просто книгохранилище, а место притяжения культурной жизни города, некое арт-пространство, где проходят презентации книг, выставки и показы фильмов.

Сейчас жители Московской области могут воспользоваться цифровым сервисом. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале biblio.mosreg.ru и получить электронный читательский билет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Книги Мособлдума

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