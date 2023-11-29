Производитель обоев из Балашихи запустил сервис примерки с помощью QR-кодов

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Сервис позволит создавать уникальные QR-коды для каждого артикула из каталога товаров. Функцию оценят продавцы-консультанты обойных магазинов, а также сами покупатели и оптовые закупщики.

Фабрика «Палитра» - одно из крупнейших предприятий по производству виниловых обоев в России. На предприятии есть собственная лаборатория, где проводятся испытания по стандартам ГОСТ. В ассортименте фабрики более 2,5 тысячи наименований обоев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».