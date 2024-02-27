Производитель металлопрофиля в Лобне усилит показатели благодаря участию в нацпроекте

В рамках участия в проекте, «Металл Профиль» сосредоточится на оптимизации процессов изготовления металлочерепицы, доборных элементов, плоского листа и сайдинга. В компании планируют достичь роста производительности труда на 15% в течение первого года участия в программе.

Для успешной реализации задуманного, специалисты из Регионального Центра Компетенций окажут содействие и консультационную поддержку сотрудникам «Металл Профиль». После завершения обучения и организации проектного офиса на предприятии, команда самостоятельно примененит приобретенные знания для оптимизации работы на всех участках производства.

Участие в национальном проекте также открывает перед «Металл Профиль» возможности для получения льготного кредитования и прохождения дополнительного обучения по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». Для получения дополнительной информации и подачи заявки на участие предприятия могут обратиться в Региональный Центр Компетенций Московской области через портал Производительность.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Кредитный рейтинг региона повысили до высшего уровня ААА.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».