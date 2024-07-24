Производитель куриного фарша из Подмосковья получил российский знак качества

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, куриный фарш «Мясницкий ряд» входит в пятерку лидеров на рынке Московского региона мясной гастрономии. Продукцию выпускают на производстве с современным высокотехнологичным оборудованием, которое сертифицировано по международно системе ISO 22000:2005 и ХАССП.

В ведомстве добавили, что сертифицировать продукцию можно бесплатно, а право маркировать товары Российским знаком качества действует три года.

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