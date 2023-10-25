Производитель косметики в Ступине увеличит производительность благодаря нацпроекту

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Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, в качестве пилотного процесса компания выбрала производство и фасовку продукции. Позже полученные опыт распространят на другие участки.

В планах предприятия сократить время протекания процесса на 10%, также на 10% уменьшить незавершенное производство и более чем на 10% увеличить выработку на рабочих местах.

Компания «Дина » заработала в 1993 году. Она занимается изготовлением косметики по собственным разработкам на основе инновационных активов и технологий. Это кремы, шампуни, лосьоны и многое другое.

Подать заявку на участие в нацпроекте предприниматели могут по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».