Производитель контактных линз полного цикла построит новый завод в Дубне

В подмосковном Минтрансе сообщили о росте аварий с мототранспортом с наступлением весны. Опасные маневры, несоблюдение дистанции и скоростного режима, а также невнимательность приводят к серьезным ДТП.

Как пояснили в ведомстве, с начала марта уже произошло 22 аварии с участием мотоциклистов.

«В прошлом году в марте и апреле зафиксировано 50 ДТП с мотоциклистами, в которых погибли девять человек, были ранены 44 человека», - отметили в Минтрансе Подмосковья.

В ведомстве порекомендовали водителям: прежде чем выезжать на мотоцикле после зимы, необходимо вспомнить теорию вождения, также не стоит забывать и о яркой экипировке, особенно в темное время суток.

Автомобилисты должны чаще смотреть в зеркала и помнить о том, что на дороге может быть байкер.

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