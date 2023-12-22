22 декабря 2023, 09:35

Производитель картонной упаковки начал строительство склада в Лосино-Петровском

Unsplash
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Компания «Комупак» в Лосино-Петровском выпускает упаковку для общепита и производителей продуктов питания. Вскоре на территории предприятия достроят новый складской комплекс.

«Комупак» - предприятие с 20-летней историей. Там выпускают более 30 видов картонных коробок и упаковочных материалов. Сейчас на предприятии работает более 200 человек. Предприятие успешно развивается на рынке и расширяет производственные мощности.

«На текущий момент запущены две единицы режущего оборудования. Это флексопечатная машина с функцией слотера, которая позволяет нам реализовывать большие тиражи продукции с полноцветной печатью, а так же те, которые ориентированы на средние тиражи», - рассказал генеральный директор ООО «Комупак» Павел Топчий.

Также началось строительство производственно-складского комплекса. Там будет предусмотрена зона стеллажного хранения заготовок для изготовления упаковки из гофрокартона.

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав посетил предприятие и познакомился с новыми производственными и логистическими процессами.

«Сегодня я увидел грандиозную машину, которая позволит увеличить производительность труда и сделать так, что большие объемы заказов будут в максимально короткий срок производиться. Плюс нам показали установку по очистке воздуха, которая в принципе из пыли получает материал для вторично использования, к примеру, для отопления», - отметил Сергей Джеглав.

Руководитель муниципалитета также подчеркнул важность дальнейшего партнерства и оказания административной поддержки бизнесу.

«За последний год, несмотря на санкции, одно из основных предприятий города не только удержало темпы существующие, но и вложило в развитие нового производства свыше 200 миллионов рублей», - добавил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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Рабочие места Бизнес Лосино-Петровский
22 декабря 2023, 08:34
Лучших работников культуры по итогам 2023 года наградили в Дмитрове
Телеканал «360»
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Итоги за 2023 год в сфере культуры подвели в Дмитрове. Лучшие работники получили награды на торжественной церемонии в концертном зале детской школы искусств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Подводить итоги в преддверии Нового года уже стало традицией в Дмитрове.

«Я хочу отметить, что мы попали в региональную программу и наш Центральный дворец культуры входит в топ-5 лучших учреждений Московской области. Совсем недавно мы подвели итоги независимой оценки качества наших учреждений. И Дмитровский драматический театр „Большое гнездо“ занял почетное 1-е место среди театров региона», - рассказала начальник Управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Заместитель главы администрации Дмитровского городского округа Оксана Котова вручила работникам благодарности Министра культуры России. Еще трое получили почетные звания заслуженного работника культуры Московской области и благодарственные письма губернатора.

«Мне есть чем гордиться, работая с такими людьми как вы», - отметила Оксана Котова.

Дмитров
22 декабря 2023, 08:17
Два ВЗУ отремонтируют в Дмитровском округе в 2024 году
Телеканал «360»
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Капитальный ремонт двух водозаборных узлов идет в Дмитровском округе. Сейчас выполнили уже почти половину от запланированного, завершат работы в 2024 году.

Реконструкция водозаборных узлов ведется на Пушкинской улице в Дмитрове и на Рабочей улице в Яхроме. Там планируется полностью заменить оборудование и оснастить водозаборные узлы системами обезжелезивания. Это обеспечит чистой водой еще более 10 тысяч жителей муниципалитета.

«В рамках программы „Чистая вода“ мы реконструируем два водозаборных узла в Дмитрове и Яхроме. На данных момент выполнено 45% от общего объема работ: демонтировано старое оборудование, здания, резервуары и все, что отслужило свой срок», - рассказал руководитель проектов ООО «Экостройинвест» Владимир Тимошкин.

В Яхроме технологически сложный проект. Там требуется возведение подпорной стены, которая уже почти полностью готова. В проекте для Дмитрова также есть свои особенности - водозаборный узел находится в черте города, дома расположены близко к ремонтной площадке. Поэтому составили график работ, который бы не мешал местным жителям.

В ближайшее время планируется переключение воды на новые скважины. В начале 2024 года поставят новое оборудование и начнут монтаж резервуара с водой. Сейчас демонтировали все старые здания, скважины и насосные, залиты фундаменты под будущие конструкции. Работы идут с опережением графика.

Особенностью двух проектов является повторное использование технической очищенной воды. То есть она впоследствии будет использоваться коммунальными службами для нужд города. Ожидается, что оба проекта будут сданы в 3-м квартале 2024 года.

Напомним, за пять лет в Дмитровском округе запущены 13 станций обезжелезивания и реконструированы два водозаборных узла. Если в 2019 году чистой водой были обеспечены 32,5% жителей округа, то сегодня - уже 85%.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Реконструкция водозаборных узлов ведется на Пушкинской улице в Дмитрове и на Рабочей улице в Яхроме. Там планируется полностью заменить оборудование и оснастить водозаборные узлы системами обезжелезивания. Это обеспечит чистой водой еще более 10 тысяч жителей муниципалитета.

\"В рамках программы «Чистая вода» мы реконструируем два водозаборных узла в Дмитрове и Яхроме. На данных момент выполнено 45% от общего объема работ: демонтировано старое оборудование, здания, резервуары и все, что отслужило свой срок\", - рассказал руководитель проектов ООО «Экостройинвест» Владимир Тимошкин.

В Яхроме технологически сложный проект. Там требуется возведение подпорной стены, которая уже почти полностью готова. В проекте для Дмитрова также есть свои особенности – водозаборный узел находится в черте города, дома расположены близко к ремонтной площадке. Поэтому составили график работ, который бы не мешал местным жителям.

В ближайшее время планируется переключение воды на новые скважины. В начале 2024 года поставят новое оборудование и начнут монтаж резервуара с водой. Сейчас демонтировали все старые здания, скважины и насосные, залиты фундаменты под будущие конструкции. Работы идут с опережением графика.

Особенностью двух проектов является повторное использование технической очищенной воды. То есть она впоследствии будет использоваться коммунальными службами для нужд города. Ожидается, что оба проекта будут сданы в 3-м квартале 2024 года.

Напомним, за пять лет в Дмитровском округе запущены 13 станций обезжелезивания и реконструированы два водозаборных узла. Если в 2019 году чистой водой были обеспечены 32,5% жителей округа, то сегодня - уже 85%.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Ремонтные работы
21 декабря 2023, 18:49
Доход за смену вида разрешенного использования земли в Подмосковье вырос до 1,6 млрд рублей
Телеканал «360»
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Доходы, получаемые в виде платы за изменение вида разрешенного использования земельных участков в Подмосковье, составили 1,6 миллиарда рублей за год. Это на 400 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.

«Позволил это сделать новый порядок платы - платежи правообладатели видят заранее, до изменения характеристик в Росреестре. На сегодняшний день эта земельная услуга в числе самых популярных», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Напомним, что за год свыше 11 тысяч собственников изменили вид разрешенного использования своих земельных участков в Подмосковье. Услугу можно получить дистанционно - на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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Доходы
21 декабря 2023, 18:31
Минэкономики Подмосковья провело совещание о порядке составления годовой бюджетной отчетности
Антон Чернов
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Министерство экономики и финансов Подмосковья провело совещание о порядке составления годовой бюджетной отчетности. Так, при подготовке к составлению годовой отчетности основное внимание следует обратить на состояние расчетов по дебиторской и кредиторской задолженностям.

«Эта работа всегда требует от нас предельной концентрации, поэтому прошу всех быть собранными и ответственными. Все возникающие вопросы должны решаться максимально быстро», - отметила первый заместитель министра экономики и финансов Московской области Валерия Волкова.

Администраторам доходов бюджетов необходимо привести регламент по администрированию доходов в соответствие со всеми требованиями законодательства. Помимо этого, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в обязательном порядке нужно провести инвентаризацию. Важно, чтобы отчет был размещен на сайте.

На совещании также рассмотрели основные изменения бюджетного и бухгалтерского учета. Нововведения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот - важная задача для экономики.

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Экономика

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