Производитель из Домодедова выиграл в трех номинациях конкурса «Экспортер года» в ЦФО

28 сентября 2023, 12:25
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Компания «Мираторг» из Домодедова победила в трех номинациях конкурса «Экспортер года» среди участников из ЦФО. Предприятие поставляет мясную продукцию и корма для животных в 30 стран.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, «Мираторг» выиграл в номинациях «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» и «Новая география», а также занял второе место как «Ответственный экспортер ESG».

Награждение прошло в Смоленске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Поддержка предпринимателей в Московской области
Комплекс «Город сладостей» открыли в Егорьевске
23 октября 2023, 02:00
Андросова Юлия
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В Егорьевске открыли комплекс «Город сладостей». В церемонии приняли участие депутат Госдумы Денис Майданов, первый замминистра инвестиций Евгений Подлипенский и глава округа Дмитрий Викулов.

«Игорь Викторович, от всей души поздравляю с открытием. Я рад, что наше Подмосковье развивается. И горжусь такими людьми как вы, которые гордо поднимают свой флаг и улучшают свое отечество», - сообщил Майданов.

Объект площадью 40 гектаров начали строить в 2021 году. Он будет включат в себя кондитерскую фабрику по производству конфет, газировки и мороженого, развлекательно-обучающий центр с экскурсиями, парк развлечений с аттракционами и студию мультипликации.

Первый корпус уже готов, для второго и третьего залиты основания и фундамент. Их достроят в 2028 году. Запуск первых линий стартует в этом году.

«Нашей компании порядка 12 лет. У нас была мечта создать конфеты для девочек „Машины сладости“ и для мальчиков „Мишины сладости“», - заявил гендиректор Игорь Рубцов.

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Егорьевск
Семь новых зон отдыха создали в парках Подмосковья в этом году
22 октября 2023, 22:29
Министерство благоустройства Московской области
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В этом году в Московской области появились семь новых зон отдыха в парках. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

В Глуховском парке в Богородском округе открыли детскую игровую зону площадью 360 квадратных метров.

«Данная зона оборудована игровыми элементами, спроектированными с учетом потребностей в умственном и физическом развитии детей. Вдобавок, для комфорта посетителей были установлены фигурные диваны, скамьи и павильон», - уточнили в ведомстве.

Также зоны для экстремальных видов спорта появились в парке Скитские пруды в Сергиевом Посаде, парке Победы в Талдоме и в деревне Гальчино в Домодедове. В парке имени Стрекалова в Мытищах обустроили площадку для детей, а в парке Пехорка-лес в Балашихе и парке «Дубки» в Наро-Фоминске - для спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания парков и зон отдыха. Он подчеркнул, что жители Подмосковья высоко оценивают проведенную работу по благоустройству территорий.

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Благоустройство
Директор школы для детей с ОВЗ в Коломне стал лучшим руководителем Подмосковья
22 октября 2023, 20:43
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Учитель труда и директор школы «Надежда» для детей с ОВЗ в Коломне Дмитрий Московцев победил на конкурсе «Лучший руководитель в образовании» в Подмосковье. Его трудовой стаж составляет 10 лет. Для педагога работа с особенными детьми — это индивидуальный подход и радость каждой победе ученика.

«Успехи есть у каждого. Для кого-то успех - это победа в каком-то конкурсе, для кого-то успех - сказать первое слово, написать первое слово, научиться разговаривать, научиться вести себя, делать что-то правильно», - заявил Московцев.

Особенность методики педагога заключается в акценте на изучение профессий. Школьники постигают азы столярного, слесарного, швейного дела, учатся класть кирпич и фотографировать. Также в школе работают с дефектологом и логопедом.

Занятия стали более продуктивными с появлением нового оборудования. Его удалось приобрести благодаря проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В школе «Надежда» учатся более 200 детей. Выпускники учреждения являются успешными студентами колледжей Коломны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что капитальный ремонт 20 детских садов начнется в 2024 году.

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Коломна Школы
Экологический велозаезд прошел в Можайске
22 октября 2023, 19:06
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В Можайске прошел экологический велозаезд «ЧистоВело». Он стал частью спортивной программы форма РЭО.

«Несмотря на плохие плотоядные условия, нам удалось собрать экологическую повестку. В некотором смысле спорт и экология являются полезными привычками. Эти понятия идут рука об руку», - сообщил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Заезд традиционно начали с разминки. Ее провели звезды и ведущие спортсмены страны.

На территории стартового городка есть все необходимое для подготовки к заезду. Также для гостей организовали мастерскую «Зеленый фургон», где показали, как работает экономика замкнутого цикла.

«Этот велозаезд - в рамках экологического марафона. Это тоже недалекая от меня тема, то есть, здесь все совместилось для меня - это спорт и экология. Понимание в голове, что нужно беречь то, где мы живем», - сообщил российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин.

Для спортсменов подготовили четыре дистанции - на 10, 20, 40 и 60 километров.

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Можайск

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