Производитель из Домодедова выиграл в трех номинациях конкурса «Экспортер года» в ЦФО
Компания «Мираторг» из Домодедова победила в трех номинациях конкурса «Экспортер года» среди участников из ЦФО. Предприятие поставляет мясную продукцию и корма для животных в 30 стран.
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, «Мираторг» выиграл в номинациях «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» и «Новая география», а также занял второе место как «Ответственный экспортер ESG».
Награждение прошло в Смоленске.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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