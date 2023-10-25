Производитель детских игровых комнат из Бронниц получил субсидию на покупку оборудования
Компания «Кидс Геймс» из Бронниц получила субсидию по региональной программе «Модернизация». Средства пойдут на закупку оборудования.
«В этом году субсидии на приобретение и лизинг оборудования получили более 200 предпринимателей Подмосковья. Среди них - компания „Кидс Геймс“. Ранее предприятие неоднократно становилось получателем услуг центра „Мой бизнес“ и пользовалось его сервисами», - отметили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Компания «Кидс Геймс» работает в Бронницах с 2013 года и занимается изготовлением детских игровых парков и комнат. В числе продукции лабиринты, тюбинговые горки, батуты и многое другое.
«За время работы мы сталкивались с ситуациями, когда была необходима помощь - в эти моменты мы обращались за мерами региональной поддержки. Например, в этом году мы получили субсидию на оборудование. Ранее пользовались сервисами центра „Мой бизнес“. А еще, специалисты штаба по защите бизнеса в подмосковном Мининвесте помогли нам решить проблему с присоединением электричества», - отметил генеральный директор компании «Кидс Геймс» Роман Кригер.
Ранее губернатор Андрей Воробьев указал, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач правительства Подмосковья.
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