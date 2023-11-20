20 ноября 2023, 11:55

Производитель арматуры в Воскресенске создаст 50 новых рабочих мест благодаря мерам поддержки

Пресс-служба администрации города или района
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Воскресенская компания «НПО АСТА» обеспечит округ новыми рабочими местами в ближайшее время. Дополнительные сотрудники понадобятся на производстве в связи с расширением.

Производитель арматуры и регулирующих клапанов «НПО АСТА» расширяет производство благодаря мерам федеральной и региональной поддержки.

«Мы поучаствовали в нескольких программах поддержки бизнеса. Получили два гранта на разработку новых видов продукции на общую сумму 400 миллионов рублей. Также в Фонде развития промышленности Подмосковья нам выдали льготный кредит на 60 миллионов. Это оказало серьезную поддержку, и мы благодаря этому разработали целый ряд новой продукции. Взяли в аренду дополнительные площади для расширения производства, запустили новые станки», - рассказал учредитель компании Евгений Синодов.

Модернизация и расширение производства позволят компании создать около 50 новых рабочих мест в Воскресенске.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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Воскресенск
20 ноября 2023, 13:22
«Держать ответ перед жителями». Андрей Воробьев — о решении проблем с перебоями в отоплении
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Все обращения по перебоям в подаче отопления — на особом контроле, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, жалобы поступали из Электростали, Химок, Подольска, Ликино-Дулева и Ленинского округа. Вопросы решают в приоритетном порядке.

Все обращения по перебоям в подаче отопления - на особом контроле, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, жалобы поступали из Электростали, Химок, Подольска, Ликино-Дулева и Ленинского округа. Вопросы решают в приоритетном порядке.

Это одно из направлений, с которых глава Подмосковья начал заседание областного правительства.

«Начать хочу с актуального вопроса. Отопление - тема, которую мы уже несколько раз в таком формате с вами рассматривали. И Электросталь, и мытищинское подразделение ЖКХ, и Химки. Тема, которая на контроле находится. В ближайшее время буду в Солнечногорске с посещением всего комплекса ЖКХ и держать ответ перед жителями. Улица Советская в Подольске на прошлой неделе тоже заставляла обратить на себя внимание», - сказал губернатор.

В Ленинском округе обращения по сбоям отопления поступали из жилого комплекса «Видный город», в Электростали - из микрорайона Восточный, в Химках - из микрорайона Планерная. Недавно пришла коллективная жалоба из Ликино-Дулева.

Все проблемные точки по отоплению, как подчеркнул Воробьев, взяли на усиленный контроль.

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ЖКХ Андрей Воробьев Отопление
20 ноября 2023, 13:17
«Должен быть порядок». Губернатор Подмосковья поручил рассмотреть жалобы на работу транспорта
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Жители Московской области жаловались на коммерческие маршруты. Отреагировать на обращения и решить проблемы в этой отрасли поручил на оперативном совещании губернатор Андрей Воробьев.

«Знаю, что правоохранительный блок занимается Электросталью, недоразумениями, которые там сложились. В системе транспорта тоже должен быть порядок», - сказал он.

Продолжилась передача большого транспортного комплекса в систему «Мострансавто», напомнил Андрей Воробьев. По его информации, большинство жалоб пришлись на коммерческие маршруты. Губернатор поручил решить этот вопрос.

«Очень надеюсь, что до конца этой недели будет подведен логический итог и оценка, чтобы мы ушли раз и навсегда от недоразумений», - заявил глава региона.

Парк подмосковного перевозчика «Мострансавто» пополнился в 2023 году на 1,3 тысячи новых автобусов. Их вывели на самые востребованные маршруты, например, в Балашихе и Долгопрудном.

Андрей Воробьев Автобусы
20 ноября 2023, 13:11
Более 860 навалов мусора убрали в подмосковных лесах с начала года
podmoskovye.bezformata.com
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Кампания по уборке лесных территорий от мусора активно проводилась в течение весны, лета и осени в Подмосковье. С начала года ликвидировали более 860 свалок.

«С 10 апреля на подмосковных землях лесного фонда проводятся работы по ликвидации навалов мусора. С начала 2023 года силами муниципалитетов ликвидировали 865 навалов объемом 121 578 кубометров, в том числе и тех свалок, которые были выявлены еще в прошлом году», - рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

С 2022 года полномочия по уборке мусора в лесу перешли в муниципальные образования. Контракты на выполнение работ заключены в 41 городском округе.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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Природа Мусор
20 ноября 2023, 13:11
Проезд на Веретьевский пляж в Солнечногорске закрыли для автомобилей
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По просьбе жителей Солнечногорска проезд транспортных средств ограничили в водоохранную зону озера Сенеж. На въезде к Веретьевскому пляжу установили бетонные блоки, а также информационный баннер.

С данной просьбой жители обращались не раз. Сейчас, помимо бетонных блоков, ограничивающих проезд, на территории также разместили информационный баннер с напоминанием о запрете проезда на территорию пляжа. Работы по установке проверил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик совместно с представителями отдела экологии.

«Заезд автомобиля на территорию водоохранной зоны запрещен. Это влечет за собой нарушение экологического законодательства. В ближайшее время на территории Веретьевского пляжа будет установлена фотоловушка для фиксации нарушителей», - отметил Типографщик.

Напомним, если водитель оставил машину или проехал в пределах водоохранной зоны, он получит штраф до двух тысяч рублей.

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Солнечногорск Дороги

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