Произведения из балета «Щелкунчик» исполнят на органе и волынке в Подольске

В программе прозвучит музыка из балета Чайковского «Щелкунчик». Жемчужиной концерта станет уникальный орган, изготовленный в Германии по французской технологии 19 века. Таких органов в России всего два, второй находится в Большом зале Московской консерватории.

Билеты можно приобрести на сайте или в кассе культурно-просветительского цента «Дубровицы». Посетить мероприятие можно и по «Пушкинской карте». Начало в 15:00.

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