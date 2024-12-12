12 декабря 2024, 17:56

Программы ко Дню конституции прошли в школах и колледжах Подмосковья

Министерство образования МО
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Школьники, студенты и педагоги из Подмосковья отпраздновали День конституции России. В честь этого в школах и колледжах прошли тематические мероприятия, которые посетили свыше 170 тысяч человек.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, для молодежи провели дебаты и кинолекторий, которые позволили участникам узнать больше о важности конституции и ее роли в жизни общества.

Подростки также посетили интеллектуальную игру, где смогли продемонстрировать свои знания о главном законе государства.

В ведомстве добавили, что мероприятия помогли повысить правовую грамотность среди школьников и студентов, а также укрепить чувство патриотизма.

Праздники Школьники Студенты
12 декабря 2024, 18:36
Мастер-класс по самбо для юных спортсменов прошел в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Участниками стали воспитанники мытищинской спортивной школы. Тренеровку провел мастер спорта по самбо Папян Нвер.

Юных самбистов «Спортивной школы „Центр детского и юношеского спорта“ научили технике бросков с выхватом за ноги - одной из основных в этом виде борьбы, выполнение которой требует мастерства. Помимо теории, спортсмены могли и сами, под руководством тренера на практике отработать полученные навыки. Показал Папян Нвер - мастер спорта по самбо, и другие сложные элементы, которые важны для настоящего самбиста.

Прошел мастер-класс в дружеской атмосфере, участники могли задать интересующие вопросы профессионалу и перенять важный опыт для дальнейшей спортивной карьеры.

«Такой формат занятий не только развивает физические навыки детей, но и способствует формированию командного духа и уверенности в себе. Завершившийся мастер-класс стал отличной площадкой для дальнейшего роста и развития юных самбистов», - поделился Владимир Акимов, координатор проекта «Zа самбо».

Организаторы благодарны воспитанникам спортивной школы за активность и обещают новые мастер-классы от профессионалов, ведь количество участников на этой тренировке говорит о популярности самбо среди молодежи городского округа Мытищи.

Спортсмены Мытищи Молодежь
12 декабря 2024, 18:35
Тест на знание Конституции РФ прошел в школе № 3 в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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Около 200 учеников и учителей школы № 3 в микрорайоне Павлино написали тест «Правовой экзамен» на знание Конституции Российской Федерации. Вместе с преподавателями, юнармейцами, представителями «Движения первых» в тестировании участвовали директор учреждения Юлия Сучкова и заместитель председателя Совета депутатов Балашихи Александр Евсюткин.

В тесте было 26 вопросов, на выполнение которых отводилось 25 минут. Акцию организовали Мособлдума совместно с Молодежным парламентом региона.

«Тест отражает практически все аспекты этого важнейшего государственного документа: от истории принятия Конституции до наиболее важных статей, изложенных в ней», - отметил Александр Евсюткин.

Напомним, 12 декабря в России празднуют День Конституции. 31 год назад был принят самый главный закон нашей страны, который закрепил права и свободы граждан, установил принципы демократии и открыл новые возможности для развития России.

Школьники Балашиха Конституция РФ
12 декабря 2024, 18:00
Онколог Владимир Курчаткин назвал способ самопроверки молочной железы
Unsplash
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Рак молочной железы является самой распространенной формой онкологических заболеваний у женщин, поэтому роль ранней диагностики сложно переоценить. Чем быстрее обнаружить недуг — тем больше шансов на выздоровление. Онколог Владимир Курчаткин рассказал, как правильно проводить мониторинг.

На ранних стадиях рака молочной железы симптомы чаще всего не проявляются, поэтому важно проводить самообследования даже тогда, когда ничего не беспокоит. Пальцами можно почувствовать образование «шарика» или уплотнение в груди, а также вовремя отследить изменение формы и вида соска, обратить внимание на выделения.

«Самостоятельная диагностика - это простой и эффективный способ контроля состояния молочной железы. Ее необходимо проводить в один и тот же день менструального цикла (желательно, на пятый - восьмой день), когда железа максимально расслаблена. Необходимо снять верхнюю одежду и встать перед зеркалом. Рекомендуется осмотреть грудь при естественном освещении, обращая внимание на симметрию формы, размер и цвет кожи», - говорит заведующий отделением опухолей молочной железы и кожи № 6 Московского областного онкологического диспансера Владимир Курчаткин.

После первого осмотра нужно поднять руки над головой и снова осмотреть грудь на предмет формы или контуров. Если заметили какие-то изменения, это повод обратиться к специалисту.

Регулярное самообследование молочных желез - важная часть заботы о своем здоровье. Это простая процедура занимает всего несколько минут, но может сыграть решающую роль в жизни женщины.

Ранее хирург и преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал о полезных свойствах зеленого чая. По словам врача, напиток поможет снизить риск развития некоторых видов онкологических заболеваний. Речь идет о раке молочной железы, яичников, поджелудочной, желудка и пищевода.

Врачи Женщины Рак Онкология
12 декабря 2024, 17:40
Ремонт школы № 5 в Лобне завершат в январе 2025 года
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Лобне завершается капитальный ремонт школы № 5. Работы начались в июне и уже выполнены на восемьдесят пять процентов.

Ежедневно на объекте трудятся сто шестьдесят человек, а ночные смены обеспечивают еще двадцать пять специалистов. Для ускорения темпов планируется увеличить ночной штат вдвое. Одновременно с этим команда художников во главе с Алексеем Шиловым украшает стены школы росписями. На втором и третьем этажах появятся виды знаковых мест города, что добавит уют и подчеркнет связь школы с историей Лобни.

Основные этапы ремонта идут по графику. До середины декабря планируется завершить фасадные работы, до двадцатого числа - обновление внутренних помещений. После этого начнутся пуско-наладочные работы, расстановка мебели и финальная подготовка школы к открытию.

Торжественное открытие школы запланировано на девятое января две тысячи двадцать пятого года. Капитальный ремонт проводится в рамках президентского проекта и охватывает здание, построенное еще в 1960 году, общей площадью более трех тысяч восьмисот квадратных метров.

Школы Лобня

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